UFC: Očekávaná bitva skončila zraněním. Soupeř nabízí odvetu, ale...

Hlavní zápas turnaje UFC Fight Night v Elmontu v New Yorku neprobíhal podle představ. Duel elity žebříčku pérové váhy mezi Brianem Ortegou a Yairem Rodriguezem byl již od oznámení kandidátem na souboj večera. Jenže očekávaná bitva bohužel skončila hned v prvním kole tím nejhorším způsobem - zraněním. Rodriguez tak porazil Ortegu v čase 4:11 prvního kola formou TKO.

Jakmile se boj přesunul na zem, Rodriguez se pokusil svázat soupeřovu pravou paži. Když Ortega ruku vytahoval z klinče, viditelně mu vyskočilo pravé rameno, okamžitě se převalil na záda a hlasitě křičel. „T-City“ byl v nesnesitelných bolestech a rozhodčí zápas ihned zastavil. Rodriguez se stal vítězem.

„Chlapi, je mi to sakra líto, kámo,“ litoval Ortega po zápase. „Nevím, jak se to stalo. Chtěl jsem pokračovat, ale pak se mi vykloubilo rameno. Rameno mám už dvakrát operované a možná budu muset na operaci potřetí. Kdo ví?“

„Odváděl skvělou práci a držel mě u pletiva,“ vyjádřil se Rodriguez po zápase. „Jen jsem se snažil napáchat co největší škody, abych ho připravil o jeho dobrý pohyb na nohou, a je nešťastné, že si vykloubil rameno nebo co se to stalo.“

Rodriguez doufal, že si vítězstvím nad Ortegou vyslouží šanci na zápas s králem pérové váhy Alexanderem Volkanovskim, ale se smolným výsledkem duelu není jasné, zda se to uskuteční. Mexičan řekl, že by byl rád, kdyby mohl mít jednoho dne s Ortegou odvetu.

„Už jsem mu řekl, že to můžeme kdykoli zopakovat. Půjdu do toho, ale raději bych to udělal o pás než jen klasickou odvetu, ale ať se UFC rozhodne jakkoli, jsem pro.“

Neuspokojivý konec zápasu tak nechal ve vzduchu otazník, kdo dostane další šanci na souboj o trůn pérové váhy. Momentální šampion Volkanovski je po operaci zlomeného palce v pořádku, ale rekonvalescence bude trvat minimálně 12 týdnů. Nutno zmínit, že kalifornský rodák Josh Emmett stále číhá ve stínu s pěti výhrami v řadě a taktéž před necelým měsícem vyzval Volkanovského k boji o pás.

Prezident UFC Dana White poukázal na zajímavý scénář během pozápasové tiskové konference, poté, co byl dotázán, zda by se zabýval myšlenkou na zápas o prozatímní titul v pérové ​​váze mezi Rodriguezem a Emmettem.

„Myslím, že Volkanovski podstoupí operaci ruky, něco s ní není v pořádku. Něco vymyslíme,“ odpověděl White. „Pokud se ptáš, jestli je tento zápas možný, líbí se mi. Nejsem proti.”