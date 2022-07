Muradov nesmí do Evropy, přišel o víza: Pro Česko jsem prý nebezpečný

Dotaz byl prostý, co Machmud Muradov říká na nového soupeře, kterým se 22. října v Abú Zabí stane Brazilec Caio Borralho. Populární bojovník z Uzbekistánu se ale rozpovídal o problémech, které mu v poslední době značně komplikují život.

„Budu zápasit v Abú Zabí, ve Francii mi zápas zrušili, nemám totiž vízum do Evropy, protože mi ho Česko zrušilo. Ani nevím proč. Že jsem prý nebezpečný pro republiku a veřejnost. Nechápu, odkud to vzali,“ podivuje se Muradov. „Takže tak. Musel jsem opustit Prahu, Česko. Kde jsem žil jedenáct let. Nic jsem neporušil, žádný zákon, nic. Prostě nic. Ale co můžu dělat. Takový je život.“

Situace je pro Muradova mimořádně složitá.

„To je důvod, proč jsem nezvedal v posledním zápase Českou vlajku nebo v Abú Zabí. Tam ani nejde mít dvě vlajky. Ale jak říkám, česká vlajka by znamenala reprezentaci státu, který mě nerespektuje,“ vysvětluje bojovník. „Mám rád lidi v Česku, miluju je. Mám v Česku dceru, kamarády, všechno. Ale to, jak se zachovala Česká republika… Bohužel už nikdy nebudu mít v zápase českou vlajku. Říkám to, jak to je.“

Kdo zná tuzemskou bojovou scénu, nedokáže pochopit, proč má Muradov takové komplikace.

„Je to pro mě překvapení, že někdo, kdo tady může dlouhé roky žít, mít dceru, rodinu a být veřejně známou osobností, je najednou nebezpečím,“ podivuje se například Ondřej Novotný, promotér Oktagon MMA, kde Muradov zápasil, než přestoupil do UFC. „Na druhou stranu vůbec nevím, podle čeho se to vyhodnocuje v tuhle kritickou dobu. Je to pro mě tedy překvapení, ale nemám na to nějaký ostrý názor.“

Je pravdou, že pravidla se značně zkomplikovala válkou na Ukrajině. Ti, co v Česku dlouhodobě žili na vízum, o něj často přišli.

„Je to zvláštní. Žijeme ve strašně divné době, kdy vlastně v UFC, Bellatoru a všude zápasí… Celkově v Americe hrají ruští sportovci a nikomu to nevadí,“ říká Novotný. „Ale dneska už prostě jeden neví, co se děje. Mrzí mě to kvůli němu samozřejmě.“

Muradov se tak aktuálně nemůže setkat ani se svou dvouletou dcerou, kterou přivedl na svět s populární zpěvačkou Monikou Bagárovou. Vztah se nedávno rozpadl, ale bojovník se dceři snažil věnovat. Teď nemůže.

„To je na tom celém nejpalčivější. Nemůže vidět dceru kolik měsíců a nemá ani vyhlídky, na to, aby to šlo. Budou se moct vidět třeba jen v Dubaji,“ zamýšlí se Novotný, sám otec dvou dcer.

A samozřejmě, že vše komplikuje i Muradovovu sportovní kariéru. Nejen tím, že se jedná o mimořádný psychický tlak. Ale nemůže se na nadcházející zápas připravovat tak, jak byl roky zvyklý. To znamená v pražském Monster Gymu u „českého táty“ Petra Knížete nebo v polském Ankosu. Před sebou má přitom velkou výzvu.

„Super soupeř. Zkušený. Dvě výhry v UFC, dvě v Dana White's Contender Series. Takže jedeme! Nikdy v životě jsem si nevybíral soupeře. Ani nebudu,“ říká odhodlaně bojovník z Východu o rivalovi z Brazílie.

„Soupeř vypadá zle. Má hodně dlouhé ruce, umí K.O., umí submisi. Navíc má proti Machovi dobrý zápasový tempo,“ hodnotí Novotný. „Takže to nevypadá jako vůbec jednoduchá záležitost pro Macha, který je rok bez zápasu a poslední prohrál. Plus ty, s prominutím, sračky okolo. A nevím, jak to bude mít v Uzbekistánu s přípravou.“

Mezi českými fanoušky velmi oblíbený bojovník tak prožívá mimořádně komplikované období a zatím není na obzoru naděje na zlepšení.