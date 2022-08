Muradov žádá o vízum okolní státy: Miluji Česko! Slibuje cestu do Prahy

Stále neví, proč už není v Česku vítán a nedostal od úředníků vízum, rozhodně se ale nevzdává a chce dál jezdit do Prahy. Machmud Muradov totiž zažádal o požadované povolení v okolních zemích a očekává kladné vyřízení. To by znamenalo, že může opět žít a cestovat, jako byl zvyklý, a hlavně navštěvovat dceru. „O mě určitě nepřijdete, vrátím se. Teď se chci vrátit ještě víc, když vidím, jak mě mají lidi rádi,“ říká bijec z Uzbekistánu.

Nemůže prakticky ani do Evropy, protože mu Česká republika odmítla udělit vízum. Vše by se však mělo brzy změnit. Jak Machmud Muradov uvedl na sociálních sítích, zažádal si o dokumenty v okolních zemích, a vypadá to na pozitivní posun.

A tak, když odpovídal na dotazy webu iSport.cz, zněl už bojovník z Východu o poznání nadšeněji.

„Děkuju moc českým fanouškům, fakt mi napsalo hodně lidí, že mi fandí a nerozumí tomu, proč jsem v takové situaci. Často taky nadávají na politiku, nechápou, proč jsem nedostal vízum,“ děkoval UFC bijec.

„Za to bych chtěl opravdu každému zvlášť poděkovat. Moc si toho vážím. Neuvěřitelný, nečekal jsem takovou podporu. A děkuju všem zápasníkům, jako třeba Karlosovi, že mi fandí. Píše mi opravdu hodně lidí.“

Muradov zdraví fanoušky: Brzy se vrátím do Čech, nic mě nezastaví Video se připravuje ...

Ještě nechce být konkrétní, každopádně se zdá, že brzy požadované vízum obdrží od jiného státu a v tu chvíli by mohl opět zavítat i do milované Prahy. Za svou dcerou, kamarády a do Monster Gymu, kde se jako zápasník jedenáct let formoval.

„O mě určitě nepřijdete, vrátím se. Teď se chci vrátit ještě víc, když vidím, jak mě mají lidi rádi. Miluju Česko! Ano, ten stát se zachoval, jak se zachoval, ale miluju Česko a lidi, co mě podporují a stojí za mnou,“ říká nadšeně.

„Mám tam dceru, takže ještě jednou děkuju a za chvilku se uvidíme. Nic se nezměnilo, pořád budu zápasit v UFC, furt budu trénovat v Česku i Polsku a žít v Praze.“

Muradov je s dcerou v každodenním kontaktu alespoň přes video hovory. Důvody, proč byl Uzbek vyhodnocen jako „nebezpečný“ pro Českou republiku, zatím nejsou známé. Sám by rád znal vysvětlení.

Do boje se „Mach“ znovu vrátí už 22. října v Abú Zabí, kde se střetne s brazilským válečníkem jménem Caio Borralho.