Souboj titánů pod Eiffelovou věží. UFC poprvé v Paříži, Gane vyzve Tuivasa

UFC při debutu v Paříží nabízí trhák - souboj Ciryl Gane vs. Tai Tuivasa • Twitter / UFC Europe

Bývalý vyzyvatel o titul Ciryl Gane se pokusí oslnit své krajany tuto sobotu 3. září, kdy se v pařížské Accor Areně utká s trojkou v žebříčku těžké váhy Tai Tuivasou. První výprava UFC do Francie nabízí náležitě požehnanou zápasovou kartu, která přesahuje obvyklou nabídku běžného turnaje. Samotná špička střední váhy alias Robert Whittaker se utká s Marvinem Vettorim v duelu, který by vítěze mohl snadno dostat na pokraj titulové šance. V prelims kartě je také velké množství francouzských talentů.

UFC se při svém debutu v Paříži představí ve velkém stylu, utkají se zde bojovníci ze samotného vrcholu těžké váhy, domácí Ciryl Gane a Tai Tuivasa.

Gane se bude snažit vrátit na vítěznou vlnu po své jediné porážce v kariéře, kterou mu naservíroval šampion UFC v těžké váze Francis Ngannou v lednovém titulovém zápase. Dvaatřicetiletý Francouz před touto porážkou vyhrál v oktagonu sedm soubojů v řadě a v žebříčku této divize je stále na prvním místě.

Na Ganeho údery kromě šampiona Ngannoua zatím nikdo nenašel odpověď. Tento bývalý prozatímní šampion těžké váhy v osmi klání sotva inkasoval čistý úder. Tai Tuivasa však knokautoval svých posledních pět soupeřů, ale pokud si bude chtít na tento seznam připsat i zmíněného Francouze, bude muset tlačit.

Tuivasa, který je v žebříčku na třetím místě, vyhrál pět zápasů v řadě, všechny knokautem. Jeho poslední vítězství bylo to největší, když ve druhém kole knokautoval dvojnásobného vyzyvatele o titul Derricka Lewise. Tuivasovi je 29 let a pochází z Austrálie.

Prezident UFC Dana White řekl, že vítěz souboje Ciryl Gane vs. Tai Tuivasa je dalším na řadě v boji o titul těžké váhy.

„Nevíme, jak se to bude vyvíjet, protože šampion v těžké váze je stejně stále zraněný, takže nevím, ale samozřejmě, kdo v sobotu vyhraje, ten je tam (v titulovém zápase)."

Před velkým finále se utká bývalý šampion střední váhy Robert Whittaker s Marvinem Vettorim. Whittaker trvá na tom, že nejlepší utkání své kariéry má teprve před sebou, a tvrdí, že je hladovější než kdykoli předtím.

Je to už téměř sedm měsíců, co jednička v žebříčku střední váhy Whittaker podruhé prohrál s nelítostným šampionem Israelem Adesanyou, ačkoli předvedl mnohem lepší výkon než v prvním střetnutí, kdy byl Australan knokautován ve druhém kole a přišel tak o pás.

„Zápas s Adesanyou byl tvrdý boj. Myslím, že jsem tu noc udělal spoustu věcí správně," prohlásil Whittaker. „Ale neuspěl jsem. Tak to je, nemůžete nad tím plakat, můžete se jen vrátit do posilovny, makat a soustředit se na dalšího protivníka… Nejlepší léta přicházejí, cítím, že se právě dostávám do své nejlepší a vrcholné kondice. Myslím, že nejlepší souboje mám před sebou. Motivací k práci je moje rodina, oni jsou tím největším hnacím motorem, oni jsou důvodem, proč se potím a krvácím. Bojuju za něco většího, než jsem já sám.”

Vettori je také na působivé vlně, když osmkrát odcházel jako vítěz z posledních deseti duelů, ale stejně jako Whittaker, prohrál dvakrát s Adesanyou. Momentálně je v žebříčku na druhém místě, těsně za Whittakerem. Ve svém posledním střetnutí, v lehké váze, porazil v říjnu loňského roku v hlavním duelu večera jednomyslným rozhodnutím Paula Costu.

Šampion Adesanya už Whittakera a Vettoriho dvakrát porazil a jejich společný souboj ho takřka nezajímá, protože je přesvědčen, že Whittaker zvítězí.

„Nebudu lhát. Nechci vás oblbovat …Ve skutečnosti se na hlavní před-zápas netěším. Budu se na to dívat, ale vím, kdo vyhraje,” přiznal Adesanya. „Rob (Whittaker) vyhraje, takže proto to pro mě není vzrušující.”

Po boku Ganea se na kartě představí řada dalších francouzských talentů jako je Fares Ziam (12-4), Benoit Saint Denis (9-1-1) nebo Nassourdine Imavov (11-3).

Hlavní kartu turnaje UFC Fight Night: Gane vs Tuivasa můžete sledovat v sobotu 3. září od 21:00 na stanici Premier Sport.