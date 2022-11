Procházka chválí padlého Adesanyu: Mistrovské dílo! Inspirace, míní kouč

V New Yorku se jen na chvíli zastavil, aby poprvé pohlédl do očí Gloveru Teixeirovi před vzájemnou odvetou. Po splnění mediálních povinností se ale Jiří Procházka hned vydal do Las Vegas, kde zahájil poslední fázi přípravy před prosincovým duelem.

Souboj Israela Adesanyi s Alexem Pereirou vládce polotěžké divize sledoval prostřednictvím televizního přenosu. A průběh ho překvapil.

„Ze strany Adesanyi mistrovské dílo do doby, než se něco v zápase změnilo,“ říká pro iSport Procházka. „Nevím, co to bylo, ve čtvrtém a pátém kole, ale nutilo ho to svazovat akci. A Pereira to potom využil, aby ho vypnul. Ale do té doby šlo od Adesanyi o chirurgickou práci. Při Pereirovi zkrátka stálo štěstíčko. Hodně.“

Podobně vnímá souboj i trenér českého samuraje Jaroslav Hovězák, který je s ním v Las Vegas (kouč Martin Karaivanov dorazí později). „Celej galavečer byl úžasnej. A hlavní zápas? Prostě super! Adesanya předvedl chirurgickou práci, Pereira srdce a trefovačky. Po tom, jak ho Adesanya rozebral, tak jsem nepochyboval, že by nezvítězil,“ přiznává Hovězák.

„Páté kolo pro mě bylo fakt velké překvapení. A úplně upřímně jsem se domníval, že se s Adesanyou něco stalo, nějaké zranění, protože v pátém kole byl úplně jak vyměněnej. Myslel jsem si, že to dotáhne do konce, ale tam se nechal trefovat, měl ruce dole. Fakt jsem si myslel, že má nějaké zranění, nebo něco takového. Ale Pereira předvedl srdce válečníka, byl taky soustředěnej a ukázal, že to jde,“ popisuje Procházkův kouč.

Zkušený trenér navíc nesledoval jen samotný souboj, ale i dění okolo. „Když to řeknu upřímně, z tohohle zápasu si my jako tým můžeme vzít strašně moc. Navíc jsem i pozoroval tým Pereiry, kde byl Glover Teixeira a druhý trenér, co chodí s Gloverem do rohu, jak k tomu přistupují, jak radí. Je proto strašně moc věcí, které si ze zápasu můžeme vzít. Adesanya výbornej výkon a klobouk dolů před Pereirou. Úžasný.“

Procházka nastoupí do odvety s Teixeirou už za necelý měsíc, 10. prosince v Las Vegas.