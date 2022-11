Trenér Procházky: Nemohl ramenem hýbat bez pomoci, zápas přesto chtěl

Fungující organizmus. Tak o sobě občas mluví trojice Jiří Procházka s trenéry Martinem Karaivanovem a Jaroslavem Hovězákem. Právě posledně zmíněný kouč byl s českým samurajem v Las Vegas od začátku poslední fáze přípravy, a byl tak i přítomen nešťastnému zranění, které ve výsledku nedovolilo jeho svěřenci nastoupit do odvety s Brazilcem Gloverem Teixeirou. „Protože jsme bojovníci, celej tým, byli jsme do posledního okamžiku rozhodnutí, že do zápasu jdeme,“ řekl Hovězák energicky v rozhovoru pro iSport.cz

Jak přesně ke zranění Jiřího Procházky během tréninku došlo?

„Šlo o běžný sparing, všechno jsme měli podchycený. Stalo se to minulý čtvrtek, chtěli jsme jet ještě nějaké nácviky ve wrestlingu. Vybrali jsme si proto soupeře, který byl adekvátní, vyhovující Jirkovi. Takovej slušnej kluk, wrestler, žádný rapl. Protože jsme opravdu chtěli eliminovat zranění. Bohužel se stala ta nešťastná náhoda, že Jirka spadl na rameno zezadu při jednom hodu. Najednou strašnej řev. Jiří se lekl a bolelo ho to. Měl rameno dislokovaný, vyhozený dopředu v pětačtyřiceti stupních. Hned jsme ho posadili na židli a s jedním členem Ankalajevova týmu jsme rameno nahodili zpět. Pak jsme hned jeli do UFC Performance Institutu, kde jsme se to pokusili aktivovat.“

Jakým způsobem?

„Zkoušely se kryoterapie, rehabilitace, akupunkturní jehly, elektroléčba, aby se rameno oživilo. Už se mu to začalo rozhýbávat, neměl tam žádný velký hematom. Ruka byla hybná do všech možných úhlů, ale jenom s dopomocí. Rehabilitace a fyzioterapie v UFC Performance Institutu jsou opravdu perfektní, mají ty nejmodernější metody a technologie, takže jsme se snažili to dát všelijakým způsobem do kupy. Problém byl, že ruku prostě nezvedl před sebe a do strany. Jenom s dopomocí. Začali jsme proto řešit další věci, mezi něž patřila i magnetická rezonance, na které se ukázalo, co se ukázalo. Tedy, že má zpřetrhané vazy. Tím pádem se došlo k rozhodnutí, že je potřeba říct, že do zápasu nepůjdeme. Čekali jsme s tím na Martina (druhý Procházkův trenér, který letěl do Las Vegas kvůli pracovním povinnostem později). Komunikovali jsme také s Timem Simpsonem z Paradigm Sports (agentura zastupující Procházku a další hvězdy UFC). A s celým týmem jsme se na všem domluvili, než se to uveřejnilo. Všechno se samozřejmě dolaďovalo i přímo s UFC.“

Jak jste celou situaci prožíval přímo vy?

„Pro mě to bylo těžký. Protože jsme bojovníci, celej tým, byli jsme do posledního okamžiku rozhodnutí, že do zápasu jdeme. Jak se to stalo, řekli jsme si: Máme tři týdny… Kdyby to bylo jen zhmožděný, tak by se to dalo do kupy a šli bychom do toho. Ale dopadlo to, jak dopadlo.“

Co říkáte na postup UFC?

„Jsem z toho trochu na rozpacích, ale nakonec výsledek toho jednání je smysluplnej. Dává to smysl na všechny strany. A Jiřího jeho rozhodnutí ctí, protože vzdát se titulu nechce nikdo. Ale půjdeme si pro to zpátky!“

Vy, trenér Martin Karaivanov a Jiří Procházka jste za roky opravdu sehraní. Jaká atmosféra teď vládne v týmu?

„V naší trojici je nálada pořád skvělá. Jsme profesionálové a řešíme věci tak, jak jsou. Byli jsme z toho samozřejmě naštvaní, zklamaní, ale bereme to, jak to je a stavíme se k situaci čelem.“

Snažíte se nějak relaxovat? Přece jen, jste v Las Vegas.

„Že bychom šli někam odpočívat a měli volno, to ne. Jsme tu za prací. To, že se to narušilo, že zápas není, znamená další prioritu, udělat Jirkovi ten nejlepší komfort, co se týče těch rehabilitací a dál tedy cvičíme. Máme tu k dispozici opravdu všechny možné prostředky. Takže jsme se na nic nevykašlali a nezačali žít nějaký jiný život. To neexistuje. Jsou jen jiné povinnosti.“