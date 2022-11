Svědectví z Procházkova týmu: co prožíval se zraněním a jak je pojištěný?

Hlavním manažerem Jiřího Procházky je trenér Martin Karaivanov, ten dojednává podmínky zápasů a nyní v Las Vegas společně s druhým koučem Jaroslavem Hovězákem řeší vzniklou situaci. Tým českého samuraje je ale širší. Patří do něj i Matěj Kretík, který se stará o promo, média a část byznysu kolem nejúspěšnějšího českého MMA zápasníka. Věděl tak jako jeden z prvních, že na odvetu Procházka vs. Glover Teixeira 2 s velkou pravděpodobností nedojde. V rozhovoru pro iSport TV odhalil, co se dělo v zákulisí, jak je bojovník připravený na takové situace třeba i po finanční stránce a jak aktuální dění zvládá.

Okřídlené rčení zní „Naděje umírá poslední.“ A bylo tomu tak i v případě zápasu Jiřího Procházky s Brazilcem Gloverem Teixeirou, ke kterému mělo dojít 10. prosince v Las Vegas. Procházka se totiž minulý čtvrtek ošklivě zranil na tréninku, přesto chtěl sám bojovník i jeho tým do poslední chvíle udělat vše pro to, aby na očekávanou odvetu přece jen došlo.

„Hned potom, co se to stalo, se rozjel kolotoč doktorů, vyšetření, rehabilitací. A pořád se dělalo všechno pro to, aby se zápas mohl uskutečnit,“ prozrazuje v rozhovoru Matěj Kretík, člen úzkého týmu českého samuraje. „Chvíli to vypadalo, že to nějak půjde spravit. UFC se postarala o rekonvalescenci, aby se to zlepšilo. Ale nezlepšovalo se to nijak výrazně. Proběhlo pak vyšetření magnetickou rezonancí, které ukázalo rozsah zranění.“

Výsledky rezonance mělo samozřejmě k dispozici i vedení UFC, a to by nástup do boje nedovolilo. Nicméně i kdyby Procházka do boje nastoupil, s velkou pravděpodobností by pro něj mohl být zápas s takto poničeným ramenem fatální natolik, že by tím skončila jeho sportovní kariéra.

Vzkaz Procházky fanouškům: Já jsem šampion a půjdu si pro víc než titul Video se připravuje ...

UFC hned českému bojovníkovi nabídlo bezplatně ty nejlepší lékařské kapacity, Procházkův tým byl navíc v kontaktu i s českými odborníky. Ať už bude nutná operace, nebo ne, jasné je, že bude Procházka několik měsíců mimo hru. Na podobné situace je samozřejmě i pojištěný. A jak je jeho pojistka nastavena? Jsou například jeho končetiny ohodnoceny vyšší částkou?

„Nemyslím si, že by měl víc pojištěnou ruku nebo koleno, aby mohl s menším břemenem v hlavě naskakovat...“ odpovídá pobaveně Kretík. „Takže ne, je to normálně profesionální pojistka sportovce, který dělá bojový sport, takže má samozřejmě nějaká specifika. Není to tedy úplně běžná pojistka.“

Kretík také přiblížil, jak nelehkou situaci zvládá přímo třicetiletý bojovník a jak to nese celý tým. „Myslím, že má Jiří jednu brutální vlastnost, a to, že když jste s ním často a nějak vás přijme do svého úzkého okruhu, tak na vás přenáší základní principy, jak člověk může pracovat s hlavou,“ říká Kretík. „A když tyto principy úplně zjednodušíme, tak všechno je tak, jak má být. Asi se to z nějakýho důvodu stalo.“