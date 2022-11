Procházka o zranění: Tušil jsem něco zlomového. Jedeme, vítězství!

Narovinu a jasně. Přesně tak odpovídá Jiří Procházka. A tak v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz neváhá přiznat drobné naštvání nad vzniklou situací. Ale rozhodně od něj neuslyšíte žehrání nad osudem. Český samuraj, který kvůli vážnému zranění pravého ramene musel zrušit souboj s Gloverem Teixeirou a přišel tak o titul polotěžké váhy UFC, už má jasný plán. „Nevím, jakej budu do příštího zápasu, ale udělám to nejlepší. A budu tak konat den za dnem proto, abych si vzal to, co je mé,“ říká rázně třicetiletý bojovník, který pro české fanoušky zůstává dál šampionem.

Jak se aktuálně cítíte?

„Cítím se výborně, jako vždy. Možná jsem trošku naštvanej… Ale věřím, že vše je tak, jak má být. Věřím v tu nejlepší budoucnost, protože cítím svůj potenciál, potenciál našeho týmu. A když vidím zápasníky a všechno dění kolem boje, tak věřím, že tento čas dokážu naplno využít jedině v to, abych zesílil a přišel ještě nebezpečnější.“

Co se při tréninku přesně stalo, že došlo k takovému úrazu?

„Během sparingu jsem udělal jednu základní chybu při wrestlingu a soupeř mě hodil na stranu, přímo na to rameno. Paradox je, že po konzultaci i s panem doktorem Kolářem (uznávaný fyzioterapeut Pavel Kolář), který ví, v jakém stavu jsem měl toto rameno už předtím, než jsem sem jel, a v jakém stavu bylo posledních pět let, tak se tam – jeho slovy – ‚až tak moc zase nestalo‘, jen jsem si dotrhl, co jsem měl načnutý. Takže teď jenom opravíme, co už jsem tam předtím měl jako dlouholetý problém, se kterým jsem se potýkal.“

Hlavním a titulovým duelem turnaje UFC 282 se stane souboj Jana Blachowicze s Magomedem Ankalajevem. Co vy na to?

„Je naprosto logické, že organizace tento zápas učinila jako hlavní. Trošku jsem nesouhlasil s tím, že budu muset odevzdat titul. Ale učinil jsem tak, protože mi bylo přislíbeno, že hned jak se vrátím, tak dostanu možnost o něj bojovat. V návaznosti na tuto informaci jsem pro, abych to nezdržoval a nechal organizaci a celý běh plynout. Proto jsem titul po domluvě s UFC uvolnil.“

Jaký očekáváte od střetu Blachowicz vs. Ankalajev průběh?

„Ať zvítězí kdokoliv, nebo ať už se bude vyvíjet následné dění v polotěžké váze jakkoliv, vždy jsem byl pro to, nechť se tam předvádí ty nejlepší výkony a ti nejlepší, ať jsou šampiony. Já se teď musím stáhnout do ústraní a zapracovat na sobě. A jakmile přijde můj čas, přijdu si pro titul a vše kolem toho.“

Komunikoval jste už nějak napřímo se soupeřem Gloverem Teixeirou?

„Ještě ne. Ale určitě ho kontaktuji. Co se týče našeho zápasu, uvidíme, až budu zpátky, jaká bude následná situace v naší divizi. A těším se.“

Co říkáte na jednání UFC a společnosti Paradigm Sports, která vás ve světě zastupuje?

„Nemůžu si na nic stěžovat. Společně se svým manažerem Timem Simpsonem, s nímž jsem v kontaktu na denní bázi, vše řešíme naprosto jasně a pohotově. Vše klape, jak má. Takže co se týká týmu a odvádění jejich práce, jsem nadmíru spokojený.“

Jak trávíte tyto dny?

„Snažím se rehabilitovat, chladit. Chodím taky do hyperbarické komory (nebo také dekompresní komora je velká tlaková nádoba, kterou lze hermeticky uzavřít a vytvořit v ní přetlak několika atmosfér). Taky využívám různá infračervená světýlka na rozproudění krve a snížení otoků. A všechny možné léčebné procesy. To hlavní nejspíš začne, jak budu v Česku a jdeme na to!“

Je ve hře možnost, že byste zůstal na operaci a následnou rekonvalescenci v Americe? Dokážete si představit, být tak dlouho mimo domov?

„Tuto otázku jsme probírali hodně s mým týmem i známými. Nechával jsem si to projít hlavou. A asi ta nejlepší možnost bude zůstat v České republice s tím, že můj tým je napojený na ty nejlepší odborníky v Česku v čele s Pavlem Kolářem a dalšími. Věřím, že zákroky i rekonvalescenci dokážeme zvládnout naplno doma. Byly mi nabízeny ty nejlepší možnosti UFC, lékařské kapacity tady v Americe, ale po delší rozmluvě se specialisty věřím, že je nejlepším rozhodnutím přijet do Čech a tam to zvládnout.“

Zvažoval jste zápas i se zraněním. Co rozhodlo?

„To je ta nejtěžší otázka. Hodně jsem tuhle možnost zvažoval. Hodně. Vím, jak jsem se cítil po zranění. Hned po tom, co se to stalo. A musím říct, že i teď jsem přemýšlel, že bych do zápasu nějakým způsobem naskočil… Protože mě to štve. Věřím ve vítězství za každých okolností. A co se týče boje, tak už jsem v zápasech byl mnohokrát zraněn, nemocnej, bez sil. Se všelijakými obtížemi a dotáhlo se to vítězně do konce. Ale nelituji svého rozhodnutí. Slovo už jsem dal a věřím, že tohle je to nejlepší, co jsem v tuhle chvíli mohl udělat. Jak jsem již mnohokrát říkal, jakmile se dostanu do plného tréninku… A není to jenom o plném tréninku! I co se týče rekonvalescence, tak pro mě příprava na další boj začíná tímto dnem. Před zápasem je po zápase a po zápase je před zápasem. Celý život je pro mě trénink. To je důvod k radosti a k tomu nevěšet hlavu. Protože jakmile si člověk osvojí tento vítězný postoj, žádná prohra ani žádné obtíže na tom nemohou nic změnit. Tento postoj je sám život, který jde vpřed. Já jsem změna. Nevím, jakej budu do příštího zápasu, ale udělám to nejlepší. A budu tak konat den za dnem proto, abych si vzal to, co je mé.“

Všichni MMA fanoušci v Česku na vás teď myslí, máte pro ně nějaký vzkaz?

„Chtěl bych poděkovat za všechny pozitivní zprávy a veškerou podporu, co se mi dostává z celého světa a především z Česka. Moc si toho vážím. Jak jsem říkal, tohle není konec, je to teprve začátek něčeho nového a velkého. Věděl jsem, že když si stanovím v životě další metu, další cíl, co se týče MMA kariéry, tak že to nebude jen tak. Věděl jsem, že přijde něco zlomového. Netušil jsem, že touto formou. Ale veškeré obtíže v životě beru jako výzvu k tomu posílit svou mysl, svého ducha a vítězit. Moc děkuji za veškerou podporu. Jedeme! Vítězství!!!“