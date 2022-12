Procházka po operaci: Těším se zpět do drtikola. Teď dám tělu naplno klid

Jen několik hodin po operaci pravého ramene a Jiří Procházka zněl opět plný sil. Omlouval se sice za svou mluvu, protože byl prý pod vlivem léků, ale na jeho projevu se nic špatně nepodepsalo. Naopak, sálala z něj skvělá energie.

Máte za sebou operaci ramene, jak se cítíte?

„Jsem v pořádku, všechno se vyvíjí tak, jak má a já věřím, že se zase vrátím do plných sil. Byť, co mi doktoři říkali, dali si s tím trochu práci. Byl jsem v rukou těch nejlepších profesionálů v České republice. Operoval mě pan doktor Petr Neoral na doporučení od profesora Pavla Koláře. Teď začíná hlavní fáze, a to je kvalitní regenerace, takže si musím do konce roku odpočinout, musím se trochu vyjíst, abych přibral na hmotě, aby se vše dobře hojilo. Jíst pouze dobrá a kvalitní jídla, pít dobrou a kvalitní vodu. Každopádně co se týká samotné operace, vše prostě šláplo, jak mělo.“

Můžete k operaci říci něco víc?

„Detaily samozřejmě sdělovat nechci. Ale důležité je, že je vše v pořádku a já se těším na první Vánoce, které budu moct pořádně strávit v klidu a užít si tu rodinou pohodu a pak se zase vrhnout naplno. Sice pomalu, ale vrhnout se zpátky do toho nádhernýho kola. Drtikola. (směje se) Do toho krásnýho mlýnskýho kola, který dává smysl mýmu životu. Omlouvám se, že mluvím trochu zvláštně, protože do mě pustili nějaké opiáty, abych byl trochu plazí mozek.“ (usmívá se)

Co vás v nejbližších dnech čeká? Krom nakupování dárků.

„Minimálně týden teď musím být v klidovém stavu. S rukou nijak extra nehýbat, žádné nárazy. Ale v pátek valím domů z nemocnice, takže potom uvidím, jak s nákupy a podobně. Nějak to vymyslím. Určitě nějaké dárky pokoupím, i když o nich to zas tak není. Zjednodušeně, určitě si budu chtít užít Vánoce naplno, tak jako nikdy předtím. Tu pohodu a vše kolem. Nebýt prostě přepnutý v bojovém módu, protože chci dát tělu fakt naplno klid a české Vánoce jsou na to jak dělaný. Takže si účelně opravdu pořádně užiju Vánoce. (směje se) Pořádně se obalím, najím se. I když mému tělu to úplně moc nejde. Do toho dobrá regenerace, četba, učení, škola a potom s čistým štítem začít pěkně pomalu od znova.“

I přes to, že ležíte v nemocnici, působíte ohromně pozitivně. Jak to děláte?

„Můj život se točí… A život každého muže by se měl točit vždy kolem úkolů a misí, které má před sebou. A v tom mít pořádek. Můj nynější úkol je, dát se naprosto do kupy, a proto musím udělat to, co jsem říkal. Takže proto jsem se takhle přepl na takový přístup. A na odpočinek, který člověk ví, že potřebuje, se přepíná lépe, než na cokoliv jiného. Stejně jako trénink, tohle je další důležitá činnost.“

Budete se dívat na víkendovou UFC bitvu Jan Blachowicz vs. Mogamed Ankalajev, z níž vzejde nový šampion polotěžké divize?

„Uvidím podle nálady, jestli se mi bude chtít na to dívat. Ale asi ano, abych mohl nějakým způsobem reagovat. Minimálně na Twitteru.“

A sledujete při tom všem dění na české MMA scéně? Například zápas Davida Kozmy nebo zrušení odvety Patrik Kincl vs. Karlos Vémola…

„Ano, sleduju dění na české scéně. Karlosovi přeju hodně zdraví. A samozřejmě vím o souboji Davida Kozmy, všiml jsem si, co o tom lidé říkali. Věřím, že pokud načerpá správnou motivaci, tak si to vezme zpátky. Pozdravuji oba dva. Mnoho zdraví a mnoho štěstěny!“