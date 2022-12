Procházka: Každý ví, kdo je šampion. Pás je volný i po polsko-ruské bitvě

an Blachowicz vs. Mogamed Ankalajev, souboj o Procházkův pás • Repo Premier Sport

an Blachowicz vs. Mogamed Ankalajev, souboj o Procházkův pás • Repo Premier Sport

an Blachowicz vs. Mogamed Ankalajev, souboj o Procházkův pás • Repo Premier Sport

an Blachowicz vs. Mogamed Ankalajev, souboj o Procházkův pás • Repo Premier Sport

an Blachowicz vs. Mogamed Ankalajev, souboj o Procházkův pás • Repo Premier Sport

an Blachowicz vs. Mogamed Ankalajev, souboj o Procházkův pás • Repo Premier Sport

an Blachowicz vs. Mogamed Ankalajev, souboj o Procházkův pás • Repo Premier Sport

Napínavá hlavní bitva bez rozuzlení. Duel Jan Blachowicz vs. Magomed Ankalajev o titul polotěžké divize na turnaji UFC 282 měl gradující průběh. První kolo bylo vyloženě oťukávací, ale pak polsko-ruský střet nabíral grády. Blachowicz se začal stávat pánem situace díky low kickům, čímž pomalu ničil levou nohu soupeře. Navíc i dobře trefoval direkty. Avšak Ankalajev zvolil chytrý styl obrany, Poláka několikrát dostal na lopatky a tam ho držel do konce třetího, čtvrtého i pátého kola. A výsledek? Remíza. Pás po Jiřím Procházkovi tak zůstává volný.

Jan Blachowicz přiznal, že zápas nevyhrál a přijal nerozhodný výsledek souboje s klidem. „Nejsem rozhodčí,“ reagoval Polák a omlouval se, že má rozhozenou hlavu.

To Magomed Ankalajev neskrýval rozhořčení. „Chtěl bych říct, že jsem vyhrál zápas, nechápu, proč mi nedali pás. Nevím, co říct. Co je to za organizaci?!“ podivoval se Rus. Moderátor Joe Rogan mu pak vysvětlil, že za výsledek nemůže organizace, ale pouze rozhodčí, kteří jsou nezávislí. Hlavní duel turnaje UFC 282 v Las Vegas tak zůstává bez vítěze a titul po Jiřím Procházkovi je dál volný.

„Právě jsem sledoval ‚titulový‘ zápas. Každý ví, kdo je šampion. Jen mi dejte čas,“ vzkázal pak stručně český samuraj na Twitteru.

Původně se mělo jednat právě o Procházkův večer, který chtěl na turnaji UFC 282 obhájit titul polotěžké divize v odvetě s Brazilcem Gloverem Teixeirou. Zdravotní stav mu to ale nedovolil. Český samuraj pak raději odletěl zpátky do Česka na operaci, než aby byl na galavečeru pouhým divákem.

„Čert vem nějakej zápas, nebo to, že bych tam stál a přísně se na ně díval. Tyhle pózy a kraviny kolem… Ne, půjdu tam, až budu v pohodě a připravený si to vzít. Takhle by mě možná ještě víc s*alo, že jsem do zápasu nešel. Protože i když se tohle stalo, chtěl jsem bojovat,“ řekl po příletu třicetiletý gladiátor.

O hlavní souboj turnaje se tak postarali Polák Jan Blachowicz s ruským dravcem Magomedem Ankalajevem. Ale šampion nový není.

Celý galavečer UFC 282 měl mimořádně rychlý průběh, rozhodčí totiž neměli moc práce s určováním vítězů. Body rozhodovaly jen v hlavním zápase a v souboji Paddy Pimblett vs. Jared Gordo. Po tomto duelu zvedal ruce prvně jmenovaný bojovník, na což ale mnoho fanoušků v hale reagovalo bučením. Ač pak Pimblett slavil triumf nadšeným tanečkem, z klece odházel kulhavou chůzí.

Ostatních jedenáct bitev turnaje však skončilo před limitem, a tak nebylo nad čím pochybovat. Nejrychlejší vítězství předvedl hbitý těžkotonážník Jairzinho Rozenstruik. Rodák ze Surinamu totiž doslova zaplavil Američana Chrise Daukause sérií úderů, do nichž zařadil i dvě naskočená kolena, a výhru si připsal už ve 23. vteřině prvního kola. Rozenstruik je tak prvním bojovníkem historie, který si v UFC připsal ve třech zápasech vítězství během první půlminuty.