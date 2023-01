Procházka vyhlíží soupeře: Ať zvítězí lepší. Kouč věří Teixeirovi

V Riu se dnes v noci uskuteční turnaj UFC 283 (vysílá Premier Sport 1 od 4.00), na němž se rozhodně o nástupci Jiřího Procházky na trůnu vládce polotěžké divize. O tuto pozici se popasují třiačtyřicetiletý brazilský ranař Glover Teixeira s o dvanáct let mladším americkým bijcem Jamahalem Hillem.

A komu fandí český samuraj? „Jako vždy, mé stanovisko je nestranné. Takže nechť zvítězí lepší. Protože zároveň s tím si uvědomuju, že když zvítězí lepší, tak na toho lepšího se já pak budu muset připravit a tím větší posun následně celkově udělám,“ má jasno Procházka, který se dává do pořádku po nedávné operaci pravého ramene. „Je mi tedy jedno, kdo zvítězí. Hill má ránu, přesnost, buď to tedy skončí v jeho prospěch v začátcích prvního až třetího kola. Anebo to vezme Teixeira a bude valit svůj vlak přes Hilla. A utaví ho, upracuje nebo utáhne na zemi.“

Podobnou představu o nadcházející bitvě má i Martin Karaivanov, jeden z Procházkových trenérů.

„Nerad tipuju, ale podle mě Glover vyhraje na zemi. Ať už nějakou submisí, nebo TKO,“ říká kouč.

Oba rivalové už mají za sebou pohled tváří v tvář před Jeunesse Arenou.

„Viděl jsem to letmo a hezký. Krásnej stare down. Trochu si až říkám, že jsem mohl vzít ten zápas v Riu a jít do boje až teď… Ale to je kdyby, je to tak jak to je a já se těším na návrat zpět!“ konstatuje český bijec. Kdo vyhraje pro něj prý není důležité.

„Pro mě je příjemná představ, že tam bude někdo, z koho budu cítit nebezpečí. Kdo pro mě bude výzvou. Protože to je pro mě motor. Jakmile necítím, že mě něco žene vpřed, že mě má soupeř opravdu čím ohrozit, tak necítím tu pudovou, vnitřní motivaci jít a zabít… (směje se) Zvítězit!“ míní Procházka.

V případě výhry Teixeiry a tím pádem zisku titulu před domácím publikem, je však možné i to, že se MMA velikán rozhodne ukončit kariéru, a tak by už nikdy nedošlo na brazilsko-českou odvetu.

Tomu ale moc nevěří Karaivanov. „Vše je možné. Ale myslím, že on má vyšší cíl. Jeho cílem není si dát poslední zápas v Brazílii, i když to je možné. Nicméně si myslím, že bude mít motivaci dát si odvetu s Jiřím a dokázat, že on je ta špička,“ konstatuje trenér.

Sám bývalý český šampion to vnímá trochu jinak. „Je to určitě vysoko pravděpodobné, protože má svůj věk, tohle je jeho zápas, jeho sen. A když to takhle říkám, tak bych mu to i přál. Protože vyhrát před domácím publikem v Rio de Janeiru, v titulovém zápase… To bych mu přál. Nevíme, uvidíme. Nechme se překvapit,“ usmívá se Procházka.

„Pokud vyhraje Glover, nechá si nějaký čas na regeneraci a přípravu. A nějak to vyjde na září říjen, když my budeme v pohodě, tak myslím, že se rýsuje odveta jeho s Jiřím,“ odhaduje Karaivanov. „Kdyby vyhrál Hill, asi by do prázdnin stihl ještě obhajobu.“