UFC 286: králem Edwards. Procházka byl superhvězdou: Spousta inspirace

Usman se držel na uzdě „Edwards předvedl skvělý taktický souboj. Asi to nebyl nejhezčí zápas pro oko běžného fanouška, ale já si to užil. Snažil se hodně hýbat, aby Usmanovi znepříjemnil pokusy o hody na zem a na většinu takedownů (strhy) měl odpověď. Krásně využil svou délkovou převahu, dokázal trefovat na vzdálenost, a hlavně se nenechal strhnout do nějaké přestřelky. Skvěle nastavený, a hlavně udržený gameplan. Pro Usmana to není tak hrozná porážka jako předešlý zápas. Trochu mi přišlo, že se místy držel moc na uzdě, aby to nedopadlo jako posledně, ale jinak vlastně neudělal nic špatně, jen ho Edwards k ničemu nepustil. Když Usman zkracoval vzdálenost, tak většinou inkasoval minimálně o jeden úder navíc. Navíc po tom zkrácení mu tam Leon nezůstával, a tak Kamaru neměl šanci ho natrefovat.“