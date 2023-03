Procházka ve Vegas: Jones zmoudřel. Hillovi jsem ukázal auru šampiona

Okolo návratu Jona Jonese do boje po tříleté pauze bylo slyšet mnoho pochyb, jestli to bude ještě ten starý král MMA. Bývalý dlouholetý král polotěžké divize ale svým výkonem všechny pochybnosti doslova rozmetal. Po dvou minutách zápasu s Cirylem Ganem usedl na trůn těžké váhy neuvěřitelně suverénním způsobem . Nadchl tím i Jiřího Procházku, který duel sledoval jen pár metrů od klece. „Je to velká inspirace a těším se na svůj návrat,“ říká český samuraj, který se dál cítí šampionem.

Turnaj UFC 285 byl velkým zážitkem. O to víc pro každého, kdo mohl být přímo v lasvegaské T-Mobile Areně, kde bylo možné potkat největší hvězdy MMA jako je Conor McGregor, Stipe Miocic nebo slavné tváře filmu, Markem Wahlbergem počínaje, Jakem Gyllenhaalem konče. Účastnit se tohoto galavečeru byla zkrátka událost a veliký zážitek. Což potvrzuje i Jiří Procházka.

Co říkáte na takový návrat Jona Jonese?

„Věděl jsem, že tenhle člověk, byť příprava bude trvat jakkoliv dlouho, to vezme precizně. Protože jeho výkony v polotěžké váze byly přesně takový. Precizní a podchycený. A musím říct, že tento výkon byl naprosto dominantní. Je to velká inspirace a těším se na svůj návrat.“

Čekal jste, že by to mohlo být až takové, tak rychlé?

„Ano. A i když nerad preferuju některého ze zápasníků, čekal jsem, že to bude mít přesně tento průběh.“

Kde vidíte největší chybu na straně Ciryla Gana?

„To, že se ani pořádně nepokusil do zápasu dostat. Spíše se ještě oťukával, když už Jones šel viditelně na kontakt. A když on jde na kontakt, chce si prosadit to svoje. Tudíž muselo být všem jasný, že bude chtít určitě wrestlit. Gane měl prostě určitě začít dřív a ohrozit Jonese údery nebo nějakými výraznými, silnými kopy.“

Jaké to bylo sledovat návrat oblíbeného bojovníka takhle zblízka?

„Byl to zážitek, celá akce. Obzvlášť když kousek ode mně, ob pět židlí po levici, seděl Jamahal Hill (současný šampion polotěžké váhy). Celý večer pro mě byl silnou motivací.“

Jak na vás Hill naživo zapůsobil? Měli jste na místě i první stare down.

„Působil na mě tím způsobem, že se snažil se všemi přátelit. Připadalo mi to trochu na sílu. Ale to je jedno. Co se týká mě... Já už si uvědomil plnou hodnotu toho být šampionem. A s touhle aurou jsem tam byl. A s touhle aurou jsme se společně setkali. Věřím, že tohle je má cesta. Na konci jsme si podali ruce, řekli jsme si všechno v dobrém, přece jen jsme profesionálové a v tomhle umíme udržet chladnou hlavu. Sice mu to chvilku trvalo, než se na mě dokázal podívat normálně. Přestože jsem tam hned ze startu cítil velikou rivalitu... Nebyl úplně v pohodě s tím podat si ruce, ale je v pohodě. Vidím v něm dobrého člověka a někoho, kdo se umí držet pod kontrolou, a to je to hlavní v téhle hře.“

Měl byste nejradši chuť Jonese hned vyzvat na souboj?

„Teď? Už se mě tam na to ptali... Rozhodně bych do toho šel. Ale chci se soustředit a mít především v hlavě jedinou věc: Být na dvě stě procent zpět v hře. V té nejlepší přípravě a udělat ten nejlepší zápas, hned jak vlezu do klece. Vzít si titul šampiona, který mi patří.“

Na obzoru je v těžké váze nyní souboj Jonese s bývalým šampionem Stipem Miocicem. Jaký výsledek tipujete?

„Jelikož jsem mohl pozorovat zblízka oba, tak bych spíše tipoval vítězství Jonese.“

V těžké divizi UFC už není bývalý šampion Francis Ngannou, byl by pro Jonese nejlepším soupeřem?

„Věřím, že by byl pro Jonese lepším soupeřem, než Ciryl Gane, ale tak nějak tohle trošku Ngannou promrhal (nedohodl se s UFC na smlouvě). Protože Jones jasně ukázal, že takového člověka, s nímž se Ngannou rval plných pět kol, vyřídil sám takhle rychle. To je prostě obdivuhodné a myslím si, že by pro něj Ngannou byl lepším soupeřem, než Gane, ale je to, jak to je.“

Absolvoval jste v tomto týdnu hodně akcí, setkání, co si budete asi nejvíc pamatovat?

„Celý tento týden byl silnej... Co si budu nejvíc pamatovat? (pousměje se) Asi určitě natáčení Ultimate Fightera (MMA reality show), setkání s Conorem McGregorem. Ale především to, že i když nejsem současným držitelem pásu, tak jsem na galavečeru UFC 285 přesně tohle cítil, že jsem šampionem. A tenhle pocit, tento post, pro něj si teď půjdu. A samozřejmě výkon Jona Jonese.“

Jak na vás na živo vlastě Jones zapůsobil, jaká z něj sálala energie?

„Šlo z něj cítit něco... co tam nebylo dřív. Nebo spíše bylo, ale teď nějakým způsobem povyrostlo. Hlavně tím, že už je asi moudřejší, a to myslím šlo poznat, jakým způsobem mluvil. A celkově se to podepsalo na tom výkonu. Takže tak. Jedeme. Vítězství! Každý den.“