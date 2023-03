Strach a omrzliny ve Vegas. Procházka viděl jen sráz, skoro mu šlo o život

Odletěl do Las Vegas, aby se tam dal pod dohledem odborníků UFC dohromady po náročné operaci ramene. A skoro mu šlo o život. Jiří Procházka totiž vyrazil zkraje pobytu ve Státech do hor a málem umrzl. „Cesta zasněžená, viděl jsem tak jen strmý sráz dolů, všude skály…“ popsal zpětně extrémní zážitek pro deník Sport a web iSport.cz český samuraj, který už je několik týdnů v teple domova.

Strach mívá málokdy. Ale před časem ho opět pocítil celkem výrazně. Jiří Procházka totiž před pár týdny málem umrzl v horách. „Nebyla to sranda. Ale nakonec díky Bohu… Fakt asi díky Bohu jsem to zvládl, ty jo. Na začátku mě tam chytala opravdu panika. Ale všechno se to zvládlo, takže dobrý,“ vzpomíná bojovník na perné chvíle v divoké přírodě.

V Las Vegas byl původně kvůli péči lékařů a fyzioterapeutů z UFC Performance Institute. Slavná MMA organizace se o Procházku skvěle postarala, od celodenního programu po ubytování.

O jednom víkendu se ale český bijec rozhodl udělat výlet na Mount Charleston (také Charleston Peak, hora západně od Las Vegas s nadmořskou výškou 3633 metrů). „Vyrazil jsem bez nějakého extra vybavení. Zjistil jsem, že je tam strašně moc sněhu. Že se každý krok bořím jak blázen,“ popisuje Procházka. „Vyšplhal jsem na nějaký menší vrcholek a tam jsem si řekl: Budu už chytrý, vezmu si vybavení a zvládnu to až druhý den. Nepůjdu dneska, vím, že bych to zvládl, ale nepůjdu dnes, protože nemám dobré vybavení.“

Jak si řekl, tak udělal. Vrátil se do města, půjčil si hůlky, sněžnice, koupil kalhoty, lepší ponožky a další vybavení. A druhý den brzy ráno vyrazil.

„Začal jsem stoupat kolem osmé hodiny ráno… Abych to nastínil, tak celá trasa, až do večera, než jsem došel k autu, trvala více než patnáct hodin. Vrátil jsem se před půlnocí. S tím, že jsem ušel celkově pětadvacet kilometrů. No a asi v polovině trasy mi mobil ukázal osm procent baterie. Samozřejmě jsem neměl čelovku. Bylo čtyři pět hodin, takže se začalo stmívat. A pak už se muselo bojovat. Až do konce, což nebyla sranda, protože jsou tam opravdu velké hory.“

A kdy bylo bojovníkovi nejhůř? Když se ztratil. „Nevěděl jsem trasu, mobil měl málo baterie. Všude strašně moc sněhu. Viděl jsem tak jen strmý sráz dolů… Jdete zkrátka dolů a snažíte se zjistit cestu. Najednou uvidíte, že je před vámi propast. Tak musíte nazpátek. A když už je osm devět večer a všude tma, jste bez světla, tak vám není moc do smíchu. Byl jsem připravený i na to, že tam přespím. Že si udělám táborák a z větví nějaký úkryt.“

Až kolem jedenácté večer narazil na cestu. V tu chvíli byl z nejhoršího venku. Ale nebezpečný výlet měl i viditelné následky. A to v podobě zčernalých prstů na noze. Nedávno se Procházka podělil s fanoušky na sociálních sítích o pohled na palec, z něhož mu slezl nehet.

Teď už je to nejhorší zažehnáno, prsty na noze jsou v pořádku. Nicméně v novém videu na YouTube kanále „Jiri BJP Prochazka“, které dokumentuje zážitky z Vegas, ještě dobrodruh vtipkuje, že nemůže lézt normálně do bazénu.

„Ještě si nechci ten prst úplně máčet, tak do vody chodím poslední dny tímto způsobem…“ vtipkuje Procházka a předvádí, jak leze do bazénu, aniž by si namočil chodidlo. „Takzvaně lambada ve Vegas,“ vtipkuje s nohama ven z vody. „Teď káva, slanina, vajíčka, vafl e… Nebo taky nic.“

Krátký video-dokument pak mapuje procedury, rehabilitace a fyzické testy, které zápasník pravidelně absolvoval. „Měl jsem dnes kondiční testy a jsem spokojený. Ne se vším, něco může být lepší, ale cesta je otevřená. A za to jsem vděčný. Velmi vděčný.“

Odborníci UFC pak chválí Procházku za to, jaké vykazuje výsledky. „Slyšeli jsme, že to bylo jedno z nejhorších zranění za celou dobu. A ty se vracíš zpátky jako zvíře,“ hodnotí experti. A chválí bývalého šampiona například i za spánek. „To jsou ty nejlepší výsledky, co jsme viděli za poslední tři roky. A to jsme pracovali s více než pěti sty sportovci. To je úžasné! Podívej, tvůj čas v posteli je kolem devíti a půl hodiny. Což je skvělé, protože dáváš tělu příležitost zregenerovat ze všeho, co za den děláš.“