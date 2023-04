Procházka se potápí v Egyptě. Trénuje i na lodi, na palubě rotoped a žíněnka

Bojovník a dobrodruh. Jiří Procházka se před pár dny se nalodil v egyptské Hurghadě a nyní si užívá s týmem a instruktory potápění v Rudém moři.

„Jsem milovníkem veškerého plavání, lezení po horách, různých sportů. Nedávno jsme týden jezdili po Mallorce na silničních kolech,“ řekl pro iSport.cz a deník Sport před odletem. „A teď jsme se s Dive5 domluvili, že uděláme takový soustředění… Prostě vytrhnutí se z rutiny. Protože mám každý den rehabku, trénink, lapování. Lehce se hýbat, potahat. Je to pořád to dokola, proto se to občas snažím rozbít nějakou aktivitou. Teď je týden potápění.“

I během aktivního odpočinku na moři se ale bude Procházka věnovat dál i trénování, má k tomu vytvořené unikátní podmínky.

„Z horní paluby lodě zmizely slunečníky, lehátka a podobně. Dali jsme tam Jirkovi žíněnku, rotoped,“ vysvětlil Josef Vacek, potápěčský instruktor a majitel společnosti Dive5. „Když máte takhle zvýšenou fyzickou zátěž, musí se eliminovat dusík, který tělo přijme během potápění. V čím větší hloubce jste, tím víc dusíku do sebe nachytáte, a o to delší dobu jej odbouráváte. A dusík je nepřítel fyzické zátěže. Takže my ho budeme směřovat spíše do menších hloubek, budeme mu dávat větší podíl kyslíku do dýchacího média, než těch klasických 21 %. Musíme taky dávat pozor na uši, protože sůl je prevít, může způsobit nějaký zánět.“

O českého samuraje je tak postaráno, aby nemohl být ohrožen jeho návrat do boje, který připadá v úvahu na podzim. Soupeřem bude současný majitel titulu polotěžké váhy UFC Američan Jamahal Hill.

Procházka má navíc přizpůsobený i další program na lodi. „Budeme do toho zapojovat dechová cvičení, mentální trénink, koncentraci,“ prozradil Vacek a vysvětlil výhody potápění. „Uvědomte si, že pod vodou je svět ticha, naprostého klidu, kde mysl relaxuje. A vy se pod vodou můžete zaměřit na úplně jiné věci, na které na souši nemůžete.“

Třicetiletý zápasník také prozradil, v čem se v poslední době změnila jeho příprava a přístup k relaxaci. „Začal jsem od minulého roku pomaličku měřit veškerá svá data ohledně tréninku. Úplně jsem to zahájil v UFC Performance institutu. Je potřeba mezi spánek, výkon, dech vložit ten BJP element,“ zmínil svou legendární zkratku (bomby jako p*ča). „Tedy jít naplno za cílem. V plánu mám dosahovat v tomto směru maximálního levelu, co lidské tělo, existence, může zvládnout. Ale měřit se nedá všechno. To jsou jenom čísílka. Nicméně chci na to jít teď chytře… Protože posledních pár let jsem byl ve stavu přetrénování a cítím, že to uvolnění s ohledem na rehabilitace a všechno okolo mi dává možnost začít znovu,“ přiznal bijec.

Vynucené pauzy kvůli zranění ramene, které ho potkalo pár týdnů před prosincovým zápasem a vyžádalo si operaci, zpětně vlastně nelituje. „Spousta věcí mi ještě dochází a jsem za to strašně rád,“ řekl.

Potápění v Egyptě se účastní i trenéři Martin Karaivanov a Jaroslav Hovězák. Právě druhý jmenovaný byl iniciátorem výletu. „Josef (Vacek) je můj velký přítel a já se potápím rád a mám rád podobná dobrodružství. To tak je. Máme rádi hlavně boj, hory, přírodu, potápění, offroad auta, veškerá dobrodružství života,“ prohlásil za tým Hovězák.

Bývalý UFC šampion i při potápění může skvěle uplatnit své schopnosti. „My na něm ceníme, že se nemusíme obávat, že by zazmatkoval. U Jirky víme, že nepanikaří. Jelikož má čistou mysl, je orientovaný, nehrozí u něj takové typy nebezpečí. To je na něm prima,“ dodal Vacek.

A kam se tým vydá příště? „Pod vodu, do vzduchu, všude! Skákat z letadla s padákem. Surfovat. Budeme žít život!“ řekl kouč s nadšením.

„Pro mě to jsou takové věci, že to rozhodí mysl a hlavně se člověk spojí s elementem přírody. Ale to hlavní je výkon a nic jinýho! Jít a zvítězit. Tečka,“ dodal český samuraj.