Z bývalého ragbisty šampionem UFC. Alexander „Veliký“ bude hájit titul

Bývalý šampion Holloway se nemohl dostat do tempa, jelikož si jej Australan kopy na nohu a údery, při nichž využíval svých dlouhých rukou, velmi dobře držel od těla. • profimedia.cz

Alexander Volkanovski porazil Maxe Hollowaye, což se ve váze do 66 kilogramů povedlo naposledy Conoru McGregorovi v roce 2013. • profimedia.cz

Král UFC i ničitel legend. Alexander „Veliký“ Volkanovski. Před jedenácti lety takřka stokilový poloprofesionální ragbista, dnes nejdominantnější bojovník současnosti. Po obdivuhodné sérii čítající mimo jiné i čtyři titulové obhajoby přijal životní výzvu. Přestoupil do vyšší váhové kategorie, aby se střetl s obávaným šampionem z Dagestánu Islamem Machačevem. Tehdy skončila Australanova vlna dvaadvaceti vítězství. I přes těsnou prohru si dech beroucím výkonem získal srdce fanoušků. A v noci na neděli ho čeká obhajoba titulu v pérové váze proti Yairu Rodriguezovi.

Dráhu bojových sportů odstartoval Alexander Volkanovski už v dětství řeckořímským zápasem, aby se ve dvanácti letech stal mistrem Austrálie. O dva roky později přesedlal na ragby, ve kterém na poloprofesionální úrovni sbíral úctyhodné úspěchy, například ocenění pro nejlepšího hráče sezony. V roce 2011 se začal opět věnovat řeckořímskému stylu jako doplňku v přípravě.

Jeho vášeň pro boj ovšem brzy začala přerůstat tu pro ragby, ve třiadvaceti se tedy rozhodl pro ještě divočejší kariéru, zápasníka MMA. Nejdříve ho čekalo obtížné shazování svalové hmoty, když s necelými sto sedmdesáti centimetry vážil devadesát sedm kilo. Úvodních pět profesionálních zápasů strávil ve velterové váze (do 77 kilogramů), kde se potýkal s o hlavu vyššími soupeři. Od roku 2014 se pere v pérové váze (do 66 kilogramů), v níž dosud nenašel přemožitele.

Poté, co vyčistil celou australskou scénu, vyhlídlo si ho UFC. První triumf v největší organizaci světa získal před domácím publikem v Melbourne, když ukončil Yusukeho Kasuyaeho ve druhém kole. Australan už tehdy všechny zaujal všestranností, kterou vyčnívá dodnes.

Z ragby a řeckořímského zápasu si přinesl skvělý základ do wrestlingu, včetně ideálních fyzických dispozic. Postoj doplnil během dlouhých tréninkových kempů v Thajsku, kde trénoval po boku nejlepších postojářů v MMA Israela Adesanyi, Rafaela Fizieva a Petra Yana.

Na nástrahy grapplingu (boje na zemi) se dlouhodobě připravuje s aktuální světovou jedničkou jiu jitsu Craigem Jonesem. A špičková výuka se vyplatila zejména v titulové obhajobě proti Brianu Ortegovi, který Volkanovskiho dokázal hned dvakrát chytit do čistého škrcení. Australan z obou krizových momentů vyvázl a zbytek souboje úspěšně dovedl k vítězství na body.

Zdaleka nejvíc ovšem šampiona proslavila epická trilogie s Maxem Hollowayem. Patnáct kol, sedmdesát pět minut, spolu tito dva velikáni strávili v kleci. V každém souboji byl australský bojovník outsiderem, pokaždé zvítězil.

V těsném úvodním duelu Volkanovski připravil Američana o titul, v druhém byl jeho triumf velmi diskutovaný a mnoho odborníků vidělo na body uspět soupeře, aby ve třetím zahnal všechny pochyby. V závěrečném klání ukázal výjimečnou kombinaci síly, ladného pohybu na nohou a nevídané zápasové inteligence.

Fenomén Alexander „Veliký“ nicméně musel prohrát, aby ho celý svět začal konečně milovat. Pokorný, uctivý, a přesto dlouhou dobu neoblíbený. Proč? V cestě na vrchol porazil ty nejlepší, ale i nejoblíbenější bojovníky historie UFC. Fanoušci mu nemohli dlouho odpustit, že ukončil éru slavného „Krále Ria“ Josého Alda a navíc na brazilské půdě. Ještě těžší bylo skousnout, když vzal pás šampiona Hollowayovi a poté ho v odvetách dvakrát porazil.

Po ukončení rivality s Američanem a čtvrté obhajobě titulu přešel Volkanovski do lehké váhy, aby vyzval dědice slavného Chabiba Nurmagomedova. Legendární bojovník z Dagestánu si vytrénoval nástupce Islama Machačeva, který po předchůdci převzal i auru neporazitelnosti. Jeho rekord čítá dvacet čtyři vítězství s jedinou prohrou.

Jednatřicetiletý Rus předchozími bezchybnými výsledky všechny přesvědčil, že Volkanovskiho ukončí v prvním kole, aniž by se zapotil. Ten však šokoval svět. Úspěšně ubránil většinu strhů na zem, kde se nenechal nijak ohrozit, a v postoji poslal šampiona několikrát do kolen. Přesto sudí rozhodli o vítězství ve prospěch Rusa. Fanoušci však oslavovali výkon poraženého Australana.

„Počítal jsem s tím, že mě vezme na zem, ale zároveň jsem věřil, že mě tam nemůže ukončit a já se postavím. To jsem dokázal. I když jsem prohrál, dalo mi to hodně sebevědomí, protože pokud má nejlepší wrestler ve vyšší váze problém mě dostat pod sebe a udržet mě, bude to mnohonásobně těžší pro jiné vyzyvatele v mé divizi,“ ohlédl se za první prohrou v UFC Volkanovski.

Teď je zpět ve svém království pérové váhy. A bude čelit útoku Yaira „El Pantera“ Rodrigueze v hlavním zápase sobotního turnaje UFC 290 v Las Vegas. „Bude nejnebezpečnějším bojovníkem, se kterým jsem se doposud střetl. Je trpělivý, ale zároveň dynamický. Používá naskočená kolena, kopy z otoček, všechny různé útoky. Vypadá to velmi chaoticky, ale není, vidím, že je stále v zápase a vše je plánované. Těším se na to,“ hodnotí Volkanovski mexického bijce.

Rodriguez je přírodní úkaz. Skvělé techniky kopů z taekwonda doplňuje solidním boxem a nebezpečnými škrceními. Nejvíce se proslavil ukončením Chan Sun Junga, jehož poslal do bezvědomí loktem v poslední vteřině zápasu. Na stejném turnaji, kde Volkanovskiho pokořil Machačev, získal titul prozatímního šampiona pérové váhy. Aby sjednotil pásy a porazil australského šampiona, bude muset „El Pantera“ předvést životní výkon.