Alexander „Veliký“ ovládl Vegas. Smutný den pro mexické šampiony

Nepřekonatelný Alexander Volkanovski pokračuje v dominanci. Ovládl hlavní duel turnaje UFC 290 a popáté obhájil titul šampiona pérové váhy. Po dvou kolech bezchybné kontroly na zemi, kde vzal Yairu Rodriguezovi hodně sil, ukončil Australan souboj ve třetí pětiminutovce. Nejprve Mexičana tvrdě zasáhl v postoji, poté ho strhl pod sebe, kde finišoval technickým KO.

Volkanovski tímto výkonem poslal celé divizi jasný vzkaz. Jestli má někdo šampiona sesadit z trůnu, musí být stejně komplexním bojovníkem, jako je on. Jedinými, kdo by na první pohled měli aspoň nějakou šanci na vítězství, jsou Max Holloway, Arnold Allen nebo Ilia Topuria.

Holloway se o to už třikrát pokusil a ani jednou se mu to nepodařilo. Allen je všestranný, technický s obrovskou fyzickou silou, ale poslední zápas ztratil s dříve jmenovaným Američanem. Zbývá tak neporažený bijec z Gruzie. Zápasník s šikovným boxingem a nebezpečnými schopnostmi na zemi v posledních duelech předvedl krásné výkony. Porazil Joshe Emmetta, Ryana Halla nebo Bryce Michella, solidní bojovníky, kteří se však neblíží úrovni Volkanovskiho.

Nový panovník muší váhy. Alexandre Pantoja ovládl titulovou bitvu po pěti kolech na body a sebral pás mexickému bijci Brandovi Morenovi. Zisk nejcennější trofeje v MMA byl pro Brazilce o to sladší, že potvrdil jasnou převahu nad soupeřem, kterého porazil už potřetí. Strhující zápas ukázal všechnu krásu, již bojové sporty nabízí. Přestřelky v postoji střídaly strhy na zem, kde následovaly dechberoucí výměny pokusů o škrcení.

Na turnaji se opět ukázala i krutost MMA. Přestože jste rychlejší, techničtější a souboj vyhráváte, může vám ho vzít jediná rána. Bývalý šampion Robert Whittaker rychlým pohybem a přesnými útoky rozebíral soupeře. Ten však zlomil průběh duelu jediným úderem. Dricus du Plessis nejdříve otřásl Australanem tvrdou přední rukou a když ucítil příležitost, rozpoutal hurikán úderů, který vyústil v deváté KO vítězství v kariéře.

„Sdílet klec s takovou legendou je největší ctí, které se mi v životě dostalo. Před lety jsem měl jeho plakát v pokoji s přáním, abych to jednou dotáhl stejně daleko,“ přiznal po zápase Du Plessis. Chvíle respektu se ale rázem ztratila, když do klece napochodoval šampion střední váhy. Rodák z nigerijského Lagosu Israel Adesanya začal vulgárně zpochybňovat africkou národnost Du Plessise. Ten se, ač bílé pleti, narodil v Jihoafrické republice, kde doposud žije. Je bohužel pravděpodobné, že jejich nadcházející duel bude mít ze strany Adesanyi pachuť rasové nesnášenlivosti, která do sportu zkrátka nepatří.

Rozjetý vlak pokračuje. Bo Nickal potvrdil roli největšího favorita v historii UFC. Mistru světa zápasu ve volném stylu stačilo pouhých třicet osm vteřin a několik tvrdých úderů, aby poslal soupeře do mdlob. Američan navázal na skvělou sérii, když i pátý souboj kariéry ukončil v prvním kole.

Po jedenadvaceti letech od premiéry v největší organizaci světa odešel do sportovního důchodu legendární Robbie Lawler. Bývalý šampion a člen síně slávy potřeboval jen tři tvrdé rány, aby se po devětatřiceti sekundách triumfálně rozloučil se záviděníhodnou kariérou. Muž známý tvrdostí a neochvějnou vůlí zlomit své protivníky dal světu MMA jedny z nejlepší zápasů všech dob. Od debutu v roce 2001 nasbíral skalpy mnoha slavných bojovníků, jakými jsou Nick Diaz, Donald Cerrone, Carlos Condit nebo Rory MacDonald.