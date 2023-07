Rasismus v UFC. Rival se pustil do šampiona, vše začalo nedorozuměním

Největší triumf nastupující hvězdy z Jihoafrické republiky zastínila slovní přestřelka se šampionem divize. Dricus du Plessis opět potvrdil obrovský potenciál, když na sobotním turnaji roku v Las Vegas ukončil jedničku střední váhy Roberta Whittakera. Už před zápasem vedení UFC avizovalo, že vítěz duelu bude příštím vyzyvatelem Israela Adesanyi. Ten bezprostředně po vyhlášení výsledku nastoupil do klece a strhl všechnu pozornost na sebe. S nenávistí v očích křičel na bílého Jihoafričana nadávky, včetně rasistické urážky „n**r“.

Krátce po příchodu do oktagonu převzal šampion z Nigérie mikrofon: „Tady je můj africký bratr, nazdar n**ře, jak to jde, d*vko?“ rozohnil se Adesanya. Načež několikrát po sobě zařval „Co ty, n**ře, můj africký bratře.“ Na to Du Plessis kontroval slovy: „Jsem Afričan, ale ne tvůj bratr.“ Adesanya se opět ujal mikrofonu: „Já nepotřebuji test DNA, abych věděl, odkud jsem. Udělej si ho ty, ať to víš. Ukážu ti, odkud jsi. Náš zápas jsem manifestoval, budou to lehce vydělané peníze. Řekl jsem, že tuhle chvíli budu mít, tak se na mě podívej,“ křičel šampion a poté se vyzyvateli zblízka podíval do očí.“

Devětadvacetiletý Du Plessis se v zákulisí pro kamery UFC více rozpovídal. „Takhle se muž nechová, natožpak šampion. Choval ses jako dítě, klaun. Jednej jako šampion. Máš fanoušky, kteří k tobě vzhlížejí, a ty předvádíš tohle. Jestli chceš takhle prodávat lístky do arény, dobře. Já je prodám po svém. Jsem gentleman, muž a podle toho se chovám,“ řekl a doplnil: „Nevidí se často, že by přišel šampion za vyzyvatelem do klece. Bývá to naopak. Role se tedy prohodily. Já jsem teď šampion. On mě tak vidí určitě. Nic z toho jsem si nebral osobně. On to používá, jako palivo, nikdy ho ale nebude mít dost, aby mě porazil.“

Celý spor odstartovala tisková konference před turnajem UFC 285, kde se Du Plessis představil v zápase s Derekem Brunsonem. Reagoval na otázku, zda chce být po afrických šampionech, kteří tituly ztratili, dalším, kdo přinese pás do Afriky: „Opasek UFC nikdy neputoval do Afriky. Co já vím, vzali ho do Ameriky a na Nový Zéland. Já ho přinesu do Afriky, kde jsem se narodil a byl vychován. Probouzím se tam každé ráno, dýchám africký vzduch. Žiji tam a trénuji. To znamená být africký šampion.“

Odkazoval tak na fakt, že Israel Adesanya, Kamaru Usman (oba narozeni v Nigérii) i Francis Ngannou (narozen v Kamerunu) opustili v mládí rodné země. Šampion Adesanya se s rodinou přestěhoval už v deseti letech na Nový Zéland, který ve své kariéře reprezentuje. Rodina Usmana imigrovala do USA v jeho osmi letech a legendární král těžké váhy Ngannou odešel za bojovými sporty do Evropy v šestadvaceti.

Na vyjádření z tiskové konference odpověděl nejprve bývalý král velterové váhy Usman: „Chápu, co se tím snažil říct, ale myslím, že Dricus nechápe, že není víc Afričan než my, jen protože tam žije. To, že tam přijel a byl vychován, z něj Afričana nedělá. Měl by být opatrnější, když mluví.“

„Ty jsi produkt kolonizace a nemáš právo mi říkat, jestli jsem nebo nejsem Afričan. Jeho slova mě naštvala a já ten hněv použiji smrtícím způsobem. Budu ho mučit. Zmlátím ho, dokud nezčerná,“ přišel s ostrou reakcí Adesanya v podcastu jeho bratra a pokračoval: „Modlím se, aby porazil Roberta. Chci ho potrestat, pro můj lid. Ukážu mu, kdo opravdu je. Nikdy předtím jsem nezpochybňoval to, že je Afričan, narodil se tam, i když jen kvůli kolonizaci. Když si já dohledám předky, vím na sto procent, že jsem z Afriky. On určitě ne.“

Tento komentář od úřadujícího šampiona rozpoutal vášně na sociálních sítích, kde někteří bojovníci i fanoušci černé pleti psali Du Plessimu, že není Afričan. I když se jedná o rasové útoky ze strany lidí černé pleti, stále se v principu jedná o rasismus, který je ve sportu zavrženíhodný. Právě Jihoafrická republika je známá pro dřívější střety černochů s apartheidy.

Du Plessis se pokusil uvést věci na správnou míru. Podle něj se jednalo o nepochopení původního vyjádření na tiskovce. „Nikdy jsem neřekl, že nejsou Afričani. Všechno to odstartoval výrok, který jsem nemířil na ně, ale na sebe. Já chci být prvním šampionem, který vezme pás domů do Afriky. Já je respektuji. Vždyť Adesanya je jedním z nejlepších bojovníků planety. Vnášet do celé té záležitosti barvu pleti je naprosto směšné,“ řekl a vzápětí rasismus odsoudil: „Hrozně mi to vadí, já rasu nikdy nezmínil. Pro mě nečiní absolutně žádný rozdíl. Je to sport a ten má lidi spojovat, nechápu, proč do toho vnášejí rasu. Je to nechutné. Rozdíl mezi mnou, Usmanem, Ngannouem a Adesanyou je, že já žiji v Africe. Nikdy jsem neřekl, že jsem víc Afričan.“

Duel jedničky divize se šampionem se podle obou bojovníků i prezidenta UFC Dany Whita může uskutečnit už 9. září v Sydney. Je takřka nemožné, že by se tyto výměny v promo videích na turnaj neobjevily. Před střetem Conora McGregora a Khabiba Nurmagomedova docházelo k nadávkám daleko překračujícím hranice sportu. Mířily na víru i rodinu ruského bojovníka. Přesto organizace právě tyto výroky zapojila k vypromování souboje.

„Nevidím žádný rasistický podtón, je černý. Je mi to úplně jedno. Adesanya může říkat, co chce. Komu je co po tom,“ vyjádřil se k situaci White.