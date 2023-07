Minutový knokaut! Aspinall uzemnil Poláka a vyzývá nejlepšího ze všech

Roční pauza z něj udělala ještě nebezpečnější zvíře. Snový návrat předvedl třicetiletý Tom Aspinall, když hned v prvním kole s lehkostí sestřelil předního evropského bojovníka z top desítky UFC Marcina Tyburu. Je až k neuvěření, jakým způsobem se Angličan se sto sedmnácti kilogramy dokáže pohybovat na špičkách a uhýbat úderům jako v Matrixu.

Souboj Aspinall dirigoval od začátku až do brzkého konce. Tvrdé, ale rychlé kopy střídal s plynulými boxerskými kombinacemi. Po minutě si jeden přímý úder našel Polákovu bradu. Vyprodaná londýnská O2 Aréna vybuchla jásotem, když britští fanoušci oslavovali domácího hrdinu.

Ohlas pokračoval i po zvednutí ruky. Angličan se chopil mikrofonu a představil velkolepý plán. „Vypravím se do Paříže a budu sledovat zápas Cyrila Ganého se Sergejem Spivakem z první řady. Porazím vítěze tohoto duelu a poté pokořím Jona Jonese,“ vyslal Aspinall vzkaz špičce těžké váhy.

Jon Jones je podle mnohých nejlepším bojovníkem historie MMA - precizní, bezchybný a zničující. Nyní má naplánovaný duel proti Stipemu Miocicovi, s nímž by se chtěl rozloučit s profesionální kariérou. „Mým snem je udržet Jona motivovaného. Chci, aby viděl moje výsledky a považoval mě za dostatečnou výzvu,“ hlásí Angličan.

„Zní to možná hrozně, ale prasknutí kolene bylo tou nejlepší věcí, která se mi mohla stát. Hodně mě to naučilo o mně samém. Asi jsem restart opravdu potřeboval,“ přiznal na tiskové konferenci Aspinall. Do největší organizace světa vstoupil fantastickými výkony. Ukončil pět těžkotonážníků v řadě, mezi nimiž byli i dva bývalí světoví šampioni Andrei Arlovski a Alexandr Volkov. Mluvilo se o něm jako o zjevení těžké váhy s nekonečným potenciálem.

Rychlý vzestup ukončil až Curtis Blaydes, i když sám k vítězství moc nepomohl. Anglický bojovník si hned prvním vyslaným kopem ošklivě poranil koleno, což ho na rok vyřadilo ze hry. „Nechci být motivační řečník, jestli si ale někdo prochází zraněním, zkuste si dávat krátkodobé cíle. Úkol na dva týdny. Nic jiného jsem poslední rok nedělal,“ podělil se o náročnou zkušenost Aspinall. „Na chvíli jsem věřil, že nebudu moct pokračovat a chtěl jsem skončit. Když už ale pokračuji, jdu si pro vše. Budu králem těžké váhy.“