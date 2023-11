Koleno a tma! Obrat z pekla. Dán v UFC brutálně zhasl neporaženou kometu

Brazilský turnaj v Sao Paulu se stal oslavou tamních UFC zápasníků. Šest z jedenácti domácích bojovníků se v noci na neděli radovalo z vítězství, jeden remizoval. Přesto Jihoameričané koušou i velké zklamání. Před vlastními fanoušky zažil nečekaný pád Gabriel Bonfim. Dosud nepřemožená šestadvacetiletá naděje vstoupila do duelu s Nicolasem Dalbym s perfektní bilancí 15:0. Vypadalo to, že „Marretinha“ své skóre ještě vylepší. Jenže Seveřan rozhodl devastačním kolenem.

Zatímco Jailton Almeida v hlavním duelu v těžké váze převálcoval veterána i někdejšího soupeře Čecha Viktora Pešty Derricka Lewise a po pěti bezchybných kolech si došel pro cenný skalp, neohrožený Gabriel Bonfim vstřebává drtivý neúspěch. V souboji s dánským dynamitem byl největším favoritem karty. Přesto v Sao Paulu doslova naboural.

Obrovský talent si dosud v UFC razil přímočarou cestu. O kontrakt se přihlásil v seriálu Dana White’s Contender Series, kde hned v prvním kole na submisi vyřídil Treye Waterse. Na velké scéně ho pak přivítala dvojice Mounir Lazzez a Trevin Giles, přičemž rodák z hlavního města Brasília oba okamžitě zastavil. V kleci přitom strávil dvě minuty a dvě sekundy. Hrozivý fičák!

Osmatřicetiletý Nicolas Dalby měl představovat další snadnou překážku. A zprvu jí skutečně byl. Bonfim trefoval přesněji v postoji, když se rozhodl přenést boj na zem, bijec původem z Kodaně se bránil bez sebemenší snahy vstát. Inkasoval tvrdé lokty a několik dalších úderů, musel vzdorovat pokusům o páky. Přesto se na rozdíl od řady svých předchůdců dokázal vyhnout ukončení v úvodním kole.

„Možná to vypadalo, že dostávám, ale mám nějaké tržné rány? Ne? Tak o čem se tady bavíme,“ smál se už po zápase Dalby. „Je to tvrdý chlap, věděli jsme, že přijde s tlakem, což taky udělal. Shora mě kontroloval velmi dobře, ale podařilo se mi z toho udělat hospodskou bitku,“ popisoval jeden ze sedmi Dánů, co kdy prošli UFC, úspěšnější druhé kolo.

To přineslo zcela nečekané rozuzlení. Dalby se s Bonfimem dostal do klinče u pletiva, kde zasáhl protivníka nenápadným loktem. Ten se po chvilce začal kymácet, čehož ostřílený borec z Evropy využil, nasázel kombinaci v postoji a bitvu ukončil přesně mířeným kolenem na hlavu. Brazilec v oněmělé aréně bezvládně padl k zemi.

Dalby i v pokročilejším věku nyní větří šanci na postup žebříčkem veltrové váhy, o který se také okamžitě přihlásil. „Nemyslím si o sobě, že jsem neporazitelný, ale když mám dobře nastavenou hlavu, nemá mě kdo zastavit. Prosím, dejte mě už do TOP 15, když ne teď, tak příště,“ žádal v kleci.

Uvítal by také zápas blíže domovu. „Ale brazilští fanoušci jsou prostě úžasní. Zápasníci odsud mají velké štěstí, že můžou bojovat zrovna před nimi. Atmosféra, když jsem vešel do oktagonu, byla proti mně, ale stejně to byla paráda,“ chválil si vítěz, jenž nyní počítá třiadvacet skalpů, čtyři porážky, remízu a dvě klání bez výsledku.

Jeho strhující boj s Bonfimem byl nakonec vyhlášen zápasem večera. Bonus za výkon si pak odnesli Elves Brener, který tvrdě knokautoval krajana Kaynana Kruschewského, a také Vitor Petrino, jenž na rozdíl od Bonfima udržel neporazitelnost, když v postoji efektně ukončil Litevce Modestase Bakauskase.