Dvě řeči hvězdy UFC: anglicky žádal mír, pak chtěl zbraň a bránit Palestince

Turnaj UFC 294 přinesl další vítězství Chamzata Čimajeva. Čečenský rodák, nyní reprezentující v MMA Spojené arabské emiráty, na turnaji v Abú Dhabí zvítězil nad bývalým šampionem Kamaruem Usmanem. Uhájil neporazitelnost ve střední váze, výsledek však zastínilo kontroverzní vyjádření k izraelsko-palestinskému konfliktu. Čimajev nejprve prosil o ukončení vojenských manévrů ve světě, poté však poslal vzkaz čečenskému vůdci Ramzanu Kadyrovovi o své připravenosti vyrazit do boje za Palestinu. Oba výstupy pronesl rozdílnými jazyky.

Devětadvacetiletý bojovník nejprve promluvil v angličtině. A vyjádřil své znepokojení se současnou situací ve světě. „Vidíte, co se teď děje. Na zápas jsem se ani nemohl těšit, když sleduji, jak všude umírají děti. A nezáleží na tom kde. Jestli na Ukrajině, v Palestině, Sýrii, USA nebo Afghánistánu. Je pro mě těžké to sledovat, když mám sám doma tříměsíčního chlapce, o kterého se bojím, i když jen pláče. Nezáleží na tom, zda je člověk křesťan, muslim nebo Žid,“ nechal se slyšet čečenský bijec.

Nejprve si získal velmi kladné reakce světových médií. Až poté vyšla najevo i druhá část jeho rozhovoru, ve kterém mluvil svou rodnou řečí - čečenštinou. V ní už mírumilovně vůbec nepůsobil. Oslovil v ní čečenského vládce Ramzana Kadyrova, známého svými autoritativními a brutálními metodami.

„Náš velký vůdče, s tvojí podporou pro mě není problém bojovat v šortkách na půdě MMA. Pokud mi to dovolíš, hned vezmu zbraň do ruky a půjdu bojovat za naše bratry Palestince. Byl jsem vychovaný pro skutečný boj, ne pro MMA. Jsem připravený bojovat za Alláha a za naše muslimské bratry,“ říkal Čimajev.

Během své kariéry se nikdy netajil svým přátelstvím s Kadyrovem. Ke kleci ho navíc doprovázeli synové kontroverzního diktátora a hned po své výhře dokonce sdílel na svém Instagramu video s Kadyrovem.

Dlouho na sebe nenechala čekat ani reakce čečenského lídra, který hned po zápase na Čimajevova slova zareagoval: „Chamzat podpořil všechny, kteří jsou v dnešním světě utlačovaní. Vyzdvihnul hlavně Palestinu a odsoudil násilí v Pásmu Gazy. Ukázal, že je pravý muslim, to si zaslouží úctu.“

Čimajev na galavečeru nebyl jediným, který reagoval na probíhající konflikt. „Dnes neslavím kvůli věcem, které se dějí ve světě, Palestino, jsme s tebou, zastavte to násilí,“ nechal se po svém vyhraném zápase slyšet Islam Makhajev, rodák z dagestánské Machačkaly. Mluvil však v angličtině, čímž se nevyhnul cenzuře ze strany UFC.

Vojenský konflikt mezi Izraelem a Palestinou už v UFC rezonoval minulý týden na turnaji v Las Vegas. Postaral se o to Brazilec Michael Pereira, který by se měl v listopadu utkat s českou hvězdou Jiřím Procházkou. Třicetiletý bojovník do klece vstoupil s izraelskou vlajkou.