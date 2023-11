Procházkův triumf v UFC: takto si podmaní New York dle umělé inteligence

Umělá inteligence: Takhle by vypadal Procházka, kdyby se stal šampionem UFC • DALL-E3

Do velkého titulového zápasu Jiřího Procházky v UFC zbývá posledních pár dnů. Český bojovník si může v New Yorku, městu měst, podmanit svět MMA. Jak takový okamžik může vypadat očima umělé inteligence? Pojďte se podívat.

Asi každý fanoušek MMA si tu scénu rád vybaví před očima…

Jiří Procházka vítězí v noci ze soboty na neděli v titulovém zápasu polotěžké váhy organizace UFC. Jeho soupeř Alex Pereira po sérii kopů a ran padl a na trůn se opět usadil český samuraj. Svět bojových sportů mu v tom okamžiku leží u nohou, diváci v New Yorku šílí, ta chvíle je napumpovaná emocemi, potem a sladkým triumfem. A to i pro to, že k němu vedla kvůli těžkému zranění českého bojovníka hodně dlouhá cesta.

A teď zpět do reality, i když té virtuální. Co se stane, když tyto informace předáte umělé inteligenci a požádáte jí o vytvoření série obrázků přesně na toto téma?

Zkusili jsme to v případě umělé inteligence vyvinuté společností OpenAI, v jejímž portfoliu je i model DALL-E3 určený pro generování digitálních obrazů na základě popisu.

Posuďte sami, jak daleko je vaše představa o Procházkově dokonalém sobotním triumfu od té, kterou nakonec vytvořil robot…