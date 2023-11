Zranění jako dar. Procházka: Stále chci show, ale... Proč a jak se změnil?

Návrat českého samuraje je tu. Už v sobotu čeká Jiřího Procházku titulová bitva o pás UFC. Proti němu se v New Yorku postaví bývalý šampion a kickboxerská legenda Alex Pereira. Jednatřicetiletý Čech už trůn polotěžké váhy držel, ale obhájení mu zhatilo děsivé zranění ramene. „Zpětně vidím ve zranění poučení o přístupu k tréninku. Zároveň jsem to vzal jako dar,“ vyjádřil se Procházka před odletem do USA.