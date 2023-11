Procházka o návratu i kodexu bushido: Znám skutečnou váhu slov

PŘÍMO Z NEW YORKU | Do klece se vrací s čistou myslí. Český samuraj jde po víc než roční pauze do akce, v New Yorku se utká o titul nejprestižnější organizace světa UFC. Jiří Procházka před sobotním střetem s Brazilcem Alexem Pereirou promluvil o dlouhé odmlce, urážkách od rivalů i mentálním nastavení. „Ignoruji řeči ostatních bojovníků na sociálních sítích. Chci se soustředit pouze na svou cestu,“ vyjádřil se v americkém pořadu MMA Hour.

Měsíce mimo klec končí. Jiřího Procházku od titulového comebacku dělí poslední dny. V sobotu nastoupí do hlavního zápasu jednoho z největších turnajů roku v ikonické Madison Square Garden proti elitnímu soupeři Alexi Pereirovi. S týmem se vydal do New Yorku o dva týdny dříve, aby se stihl aklimatizovat a věnovat se mediálním povinnostem. Pro tamní žurnalisty se rozpovídal o nadšení z návratu i urážkách od Jamahala Hilla.

Okouzlení z magické arény

Český bojovník se zařadí mezi sportovní hvězdy, které v newyorkské aréně tvořily historii. O světové pásy zde bojovali Muhammad Ali i Conor McGregor.

„Čím víc jsem si zjišťoval o minulosti MSG, tím víc jsem hrdý, že tam mohu zápasit, navíc v hlavním duelu večera. Po víc než roční pauze uskutečnit comeback na takovém místě – je to pocta,“ těší se Procházka v pořadu MMA Hour.

Původním vrcholem turnaje měl být souboj dvou šampionů i pás těžké váhy. Zranění obhajujícího bijce však posunulo na prestižní pozici českého samuraje. „Zprvu mi to bylo líto. Těšil jsem se, že budu bojovat na turnaji společně s legendami, jakými (Stipe) Miocic s Jonem Jonesem jsou. Na druhou stranu mám samozřejmě radost,“ přiznává jednatřicetiletý Čech.

O trůn Procházku sice už před rokem připravilo vážné zranění ramene. Přístup vedení UFC se ale nezměnil. Český bojovník dostane podíl z výdělku prodaných přenosů, což je unikátní, protože tato výsada náleží pouze úřadujícím šampionům. „Pro mě osobně se od posledního zápasu nic nezměnilo. Stále se cítím jako šampion. Přišel čas světu ukázat, kdo je právoplatný král,“ potvrzuje nekompromisně Procházka.

Urážky českého samuraje

Během nucené pauzy uvolněný pás polotěžké váhy získal Američan Hill. Právě s ním se měl Procházka původně v comebacku utkat. Novopečenou světovou jedničku však potkal stejný osud jako českého bijce. V tréninku si přetrhl vaz v noze a také se rozhodl uvolnit opasek po vzoru svého předchůdce. Paradoxně za tento čin Čecha ale dříve kritizoval. Na svém youtubovém kanálu se pak v posledním roce vyjadřoval o Procházkovi dost smíšeně. Jednou ostře pálil, jindy posílal přání k brzkému uzdravení.

S urážkami se český bijec musel potýkat od začátku působení v zámoří. Už po prvním zápase schytával nadávky od elitního Alexandara Rakiče.

„S upřímností mohu mluvit pouze o sobě samém, protože pouze sám sebe opravdu znám. Ostatním přeci do hlavy nevidím. Řeči těch chlapů neberu moc vážně,“ reaguje s klidem Procházka. „Někteří bojovníci jen tak plácají do větru. Já znám skutečnou váhu slova. Každým slovem nepromlouváme pouze k okolí, ale i sami k sobě, a proto je důležité k tomu přistupovat s upřímností.“

Procházka po přestupu z japonského Rizinu do amerického UFC rychle prošel top desítkou a po dvou výhrách už stál na pozici vyzyvatele. To jeho kolegové nesli s nelibostí. „Ignoruji řeči ostatních bojovníků na sociálních sítích. Chci se soustředit pouze na svou cestu, tréninky a nejbližší,“ říká a reaguje na vzkazy od amerického rivala: „Vím, že Jamahal o mně říkal dobré i špatné věci, ale mně je to jedno. I tak všem, celé divizi ukážu, že jsem nejlepší.“

Český bijec je znám nejen pro elitní schopnosti v boji, ale i inspirující vedení života podle učení japonské Knihy pěti kruhů.

„Je to součást mého životního stylu. Chci s upřímností přistupovat ke každému aspektu života, ke každému momentu, jako by byl tím posledním. Když přijde na slova, chci mluvit pravdivě jak k sobě, tak k ostatním,“ poodkrývá Procházka mentální nastavení. „Musíte si bránit svou mysl. Váš vnitřní svět je jen tak krásný, jak si ho uděláte. S čistou myslí můžete vidět i svět okolo a lidi v něm v plné kráse. Proto nechci říkat blbosti o ostatních.“

Příkladným sportovcem ale nebyl odjakživa. „Předtím jsem byl jen divoký mladý kluk. Otec mi umřel v pěti letech a já se hledal v bitkách na ulici. Byl jsem agresivní a energické dítě,“ vzpomíná Procházka. „Samurajský kodex pro mě tehdy byl něčím, podle čeho jsem se mohl řídit, co mi dávalo smysl pořád. V časech dobrých i zlých. Přijal jsem ho jako svůj životní řád,“ vypráví a dodává: „Nejde jen o boj, ale o to být dobrý člověk.“

Žebříček polotěžké váhy

Úřadující šampion

Jamahal Hill (USA)

1. Jiří Procházka

2. Magomed Ankalajev (Rus.)

3. Alex Pereira (Braz.)

4. Jan Blachowicz (Pol.)

5. Aleksandar Rakič (Rak.)