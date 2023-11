Škvor o Procházkovi: Prohra ho posílí. Ukončení? Sudí budou vždy za idioty

Česká výprava do světoznámé Madison Square Garden končí nezdarem. Jiří Procházka prohrál ve druhém kole titulového souboje proti Alexu Pereirovi. Ten v sobotu poslal Samuraje k zemi a uzmul tak už druhý pás UFC. Ukončení však doprovází kontroverze. Mnozí experti věří, že byl zákrok rozhodčího příliš unáhlený. S tím ale nesouhlasí přední český kickboxer a bojovník MMA Daniel Škvor.

Vaše předpověď z předzápasové analýzy se bohužel vyplnila…

„Nechci říct, že jsem to nějak přesně předpovídal. V zápase bylo vidět, že granáty lítají z jedné strany na druhou. Ale ano, tušil jsem, že jestli vyhraje Pereira, tak to bude tímto způsobem.“

Co jste říkal na průběh boje před osudným kontrem Brazilce?

„Hodně taktický průběh. Pereira se nenechal vykolejit a s klidem se držel nastaveného plánu.“

Strh na zem hned v prvním kole od elitního postojáře Procházky byl pro mnohé šokem.

„Já jsem ani tak překvapený nebyl. Myslím, že s tím tým počítal, že když jim nebude vyhovovat boj v postoji, zkrátí vzdálenost a vezmou ho na zem.“

Jak na vás zapůsobily přestřelky ve druhém kole? Na místě se zdálo, že je Procházka na lovu.

„To je těžké říct. Myslím, že Pereira pracoval hlavně na onom kopu na holeň, kterým ho dostal na zem už v úvodním kole. V tom by podle mě pokračoval až do konce zápasu. Bylo vidět, že působí škodu, i když je Jirka samuraj a nedá bolest znát. Pereira z přestřelek navíc vždy v klidu odcouval a nevypadal nijak otřeseně. Spíš se mi zdálo, že si celou dobu časoval rozhodující úder. Tak to dělal během kariéry v kickboxerské Glory.“

Rozhovor pokračuje pod infografikou.

Byla tedy chyba, že Samuraj tolik tlačil?

„Tak se to říct nedá. V kleci si neuvědomuješ věci tak jako pozorovatelé mimo. V tu chvíli zřejmě věřil, že dělá správné rozhodnutí. Pereira stojí přeci jen hodně vzpřímeně a tím je dost trefitelný. Možná trochu podcenil tvrdost jednotlivých úderů. Dříve jsme Jirku viděli bruslit otřeseného po nějakých úderech. Předtím ty situace ustál, teď to nevyšlo. Myslím, že mu nevyšel bojový plán s pohyby ze strany na stranu a reakcemi na výpady soupeře. Pereira do něj ale vůbec nevyjížděl. Jen ho kontroval a okopával mu nohu. Muselo to být neskutečně těžké. Máte před sebou elitního střelce. Víte, že má smrtící údery, ale on jen čeká a nechá vás udělat chybu.“

Smrtící úder nakonec rozhodl. Po několika loktech Procházka dopadl na zem a tam byl zápas ihned ukončen. Přišlo vám to předčasné?

„Trošku jsem váhal, ale na druhou stranu rozhodčí mají tak těžkou práci a pro lidi, kteří se v MMA nevyznají, budou vždy za idioty. Sám Jirka ještě v kleci uznal, že nevěděl o světě. Mnozí argumentují tím, že hned vstal. To je ale velmi časté. Když jsem naposledy dostal KO, taky jsem hned vstal. Otázkou také je, jak by to pokračovalo dál, kdyby to rozhodčí nezastavil. Kdyby dvě tři sekundy počkal, mohl Jirka skončit se sdrátovanou čelistí na půl roku a rozhodčí by byl pro fanoušky taky idiot. Rozhodčí má v rukou zdraví bojovníků. Když proti sobě stojí dva špičkoví stokiloví střelci, každý úder je fatální. Obzvlášť když dopadne na tělo bojovníka, který už je mimo.“

Co následuje po KO? Za jak dlouho se bojovník zvládne vrátit do tréninku?

„Doporučuje se nejdelší možná pauza před tvrdými sparingy. Nemyslím si, že je to pro Jirku nějaký konec světa. Jeho to posílí. Mě osobně tvrdé prohry vždy nakoply k větší dřině. Když jste v jádru samuraj nebo válečník, nechcete dopustit, aby vás to zlomilo.“

Pereira se výhrou nad Procházkou dostal mezi elitu. Získal pás ve dvou váhových kategoriích ve dvou různých bojových sportech.

„V UFC ještě musí svou pozici potvrdit. Teď bojoval s postojářem, předtím s Blachowiczem, který už má životní formu za sebou. Navíc ve střední váze to má s Adesanyou jedna jedna na zápasy a i on je postojář. Až dostane zemaře na vysoké úrovni jako třeba Ankalajev, tak se teprve ukáže, zda je komplexní plnohodnotný MMA bojovník. Přesto je to obrovský úspěch. V kickboxerském Glory dokázal skvělé úspěchy. I tam však několikrát padl a vypracoval se zpět na vrchol.“