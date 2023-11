Procházkův příští soupeř? Čečenec se naparoval, pak vycouval: Nemáš titul!

Chtěl na vrchol, ale zalekl se Samuraje. Chamzat Čimajev si řekl o šampiona Alexe Pereiru, odpověď se mu ale dostala od jiného bijce elitní pětky. Jiří Procházka avizoval, že se chce co nejrychleji vrátit do boje, a tak využil velkohubého prohlášení kontroverzní hvězdy z Čečenska. „Vlk“ však vycouval, i když si dříve na Čecha troufal. „Ty jsi prohrál, já potřebuji titul,“ vyjádřil se Čimajev na sociálních sítích. Záhy ale odpověď smazal.

Ve střední váze ještě neprorazil do top pětky, ale už by rád bojoval o titul. Čečenský bijec věří, že schopnostmi zápasení a boje na zemi dokáže snadno zničit špičku velterové, střední i polotěžké váhy. Když ale čelil bývalému držiteli pásu Kamaru Usmanovi, který souboj přijal se zraněním a na poslední chvíli, vyhrál jen těsným bodovým výsledkem.

Už dříve se Čimajev sebevědomě vyjadřoval o postojářích ve všech divizích. Jen v letošním roce vyzval čtyři šampiony včetně Alexe Pereiry a Jiřího Procházky. Když však Samuraj výzvu opětoval, „Vlk“ odmítl. „Ty jsi prohrál, já potřebuji titul,“ vyjádřil se Čečenec na sociálních sítích a krátce poté komentář smazal.

Procházka se s neporaženým Čimajevem dostal do křížku už začátkem letošního roku, když bijec z východu vyprávěl o společných trénincích. „Mám videa našich sparingových kol. Mnohokrát jsem ho porazil. Tehdy bojoval v Rizinu. Nechápu, jak se tam stal šampionem. Asi měl v divizi slabou konkurenci,“ vyprávěl devětadvacetiletý zápasník. Pokračoval tvrzením, že Procházkovi zlomil žebro.

Samuraj sice běžně ztělesňuje klid, k Čečenci však rázně odpověděl. „Nechápu, proč má někdo potřebu dokola mluvit o tréninku, který proběhl před čtyřmi lety. Až se příště potkáme v kleci, pozná mou skutečnou sílu,“ promluvil Procházka o možném souboji s rivalem.

Čimajev by jistě dokázal výjimečnými zemařskými schopnostmi hrozit každému soupeři napříč divizemi. V polotěžké by se však setkal se stokilovými titány s KO úderem na úrovni, kterou „Vlk“ doteď nepocítil. Poté, co šel Čečenec k zemi po bombě od bývalého bojovníka lehké váhy Gilberta Burnse, je těžké si představit, že by se neotřásl pod údery takřka dvoumetrových knockoutových mašin, jakými jsou Pereira s Procházkou.

Český bijec by si po porážce nejraději co nejdříve spravil chuť. Špička polotěžké váhy se však zasekla, když si elita domluvila zápasy mezi sebou. Procházkovi tak v divizi zbývá okamžitá odveta s Pereirou nebo soupeři z nižších pozic v žebříčku. Samuraj připustil i možnosti přechodu do vyšší i nižší kategorie. Právě v přípravě sestupu do střední divize by mohl narazit na rivala Čimajeva a spor jednou pro vždy ukončit.