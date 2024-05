Muradov vyhozen z UFC. Nevím proč, tak brzo jsem skončit nechtěl, říká

Nelítostné vedení UFC vzneslo překvapivý verdikt. Pětiletá cesta Machmuda Muradova v nejlepší světové lize končí. Po odstoupení ze sobotního duelu s Michelem Pereirou, obdržel Uzbek nepříjemnou zprávu o rozvázání spolupráce. Důvod promotéři neuvedli. Někdejší domácí šampion už vyhlíží příští působiště. Ve hře můžou být elitní zaoceánské organizace i evropští giganti Oktagon a KSW.

„Zrovna jsem přistál v Istanbulu a znenadání zjistil, že ode dneška nejsem zápasníkem UFC,“ oznámil Muradov na Instagramu. „Nevím proč, napsal jsem manažerovi,…Nevím, zkrátka mi přišla zpráva, že mi za vše děkují a tak dále. Důvod nenapsali,“ uvedl bijec a potvrdil tak bezcitné jednání, o němž dříve mluvil i Viktor Pešta. S ním se UFC rozloučilo jedním mailem.

„Nechtěl jsem tam takhle skončit, tak brzo. Osud je osud. Nejsem zklamaný, ale trochu smutný. Život jde dál,“ pokrčil Uzbek rameny. „Uvidíme, co přijde dál. Nabídky už jsem dostal. Kariéru určitě nekončím,“ usmál se nakonec.

Muradov má díky cenným zkušenostem v nejvyšší světové lize (4 výhry/2 prohry) a velké popularitě dobře nakročeno do ostatní elitních organizací, které stále hledají posily i v podobě veteránů UFC. Laso může nahodit americká Bellator Champions Series nebo asijské ONE FC. Uzbekovi se otevírá i cesta zpět do Evropy. Zlákat ho může příležitost doručit kdysi plánovaný zápas s Patrikem Kinclem nebo účast v milionové pyramidě Tipsport Gamechanger. Ta bude v příštím roce právě v Muradovově střední váze. Zájem jistě projeví i polské KSW, jež se snaží při expanzi do Čech lovit zvučná jména, která by mu pomohla dobýt velké arény.