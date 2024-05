Procházkova odveta s Pereirou je blízko! Chci bojovat brzy, hlásí Brazilec

Českého Samuraje čeká další titulová mise. Šampion Alex Pereira po takřka měsíci čekání vyslyšel výzvu Jiřího Procházky a potvrdil, že si ho volí, jako příštího vyzyvatele. Brazilec původně avizovali přechod do těžké váhy, na ten však zatím nedojde, a tak není třeba duelu mezi bývalým šampionem z Čech a elitním Magomedem Ankalaevem. K očekávané titulové bitvě může dojít už v letních měsících. Nabízí se i zářijový termín v Las Vegas.

„Nechci čekat, až se pobijí o pozici vyzyvatele, protože by se tím protáhlo mé čekání na zápas. Chci bojovat brzy,“ shodil Pereira ze stolu potencionální duel světové jedničky a dvojky, Samuraje a ruského stratéga. Záhy odhalil svou volbu. „S největší pravděpodobností budu titul obhajovat proti Jiřímu Procházkovi. Ankalaev musí počkat.“

Český bijec už se jednou s Brazilcem potkal. V boji o nejcennější pás v listopadovém klání padl a nyní má, co vracet. Oba od vzájemného zápasu získali po jedné KO výhře. Šestatřicetiletý Pereira míní, že se do odvety zvládne zlepšit více než rival. „Nemyslím si, že proti mně nastoupí výrazně jiný Procházka. Každý bojovník se jednou dostane do bodu, kdy se přestane vyvíjet. Já mám jen pár MMA zápasů, kdežto on jich má přes třicet. Větší šance na zlepšení je na mé straně,“ myslí si.

Procházka po dubnovém vítězství avizoval, že se chce do klece vrátit co nejdříve. Nyní však bude muset počkat na šampiona, který do posledního zápasu nastoupil se zlomeným palce na noze. Pereira přiznal, že se zranění neustále zlepšuje. Na programu UFC je jen pár volných míst. O titulu by se mohlo teoreticky rozhodnout už na červnovém turnaji, jemuž bude kralovat duel Conora McGregora. Prostor zůstává i v srpnu a září, na galavečerech UFC 305 a 306.