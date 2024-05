Budoucnost MMA. Proč medailisté vyhlíží spíš KSW než Oktagon?

Cesta do UFC? Raději přes KSW než Oktagon, hlásí čeští světoví medailisté při vstupu do profesionálního MMA. Na turnaji Fusion v Brně, kde sklízel triumfy i Jiří Procházka, se už zítra představí nastupující generace bojovníků včele Tagirem Machmudovem a Šimonem Bruknarem. Sebevědomě předpovídají kariéru, kterou by oba chtěli završit v nejprestižnější světové lize. Nejprve však chtějí ovládnout Evropu. „Přikláním se ke KSW, protože se soustředí na české borce, Oktagon se rozšiřuje do západní Evropy a nabírá nové tváře hlavně tam,“ říká Bruknar.

Záře reflektorů se konečně upřou na novou generaci bojovníků. Draví talenti vymění haly amatérských šampionátů za arénu brněnského profesionálního turnaje Fusion. Sběratelé cenných kovů Šimon Bruknar a Tagir Machmudov nechtějí pouze vyhrát, ale předvést rozdíl kvality a odstartovat cestu k evropským titulům i smlouvě se zaoceánskou UFC.

O mistra světa dagestánským původem byl od oznámení konce amatérské dráhy velký zájem. Laso přišlo od největších evropských lig Oktagonu a KSW. „Nabídli mi však jen smlouvy na několik zápasů, což by mi zatím nevyhovovalo. Chci se nejprve prověřit,“ vysvětluje Machmudov odmítnutí.

Pokud bude Bruknar nadále pokračovat v neporažené sérii, čeká klíčové rozhodnutí i jeho. „Oktagon jako kariérní cíl vytyčený nemám, ačkoli se přechodu tam nebráním. Nyní se spíš přikláním ke KSW, protože se soustředí na české borce, zatímco Oktagon se rozšiřuje do západní Evropy a nabírají nové tváře hlavně tam. Když už pak nasadí nějakého Čecha, slouží často jako potrava pro Anglány a Němce,“ myslí si někdejší juniorský vicemistr světa.

Polská liga se pomalu sune na tuzemský trh a při dobývání staví na už hotových hvězdách i talentech. „Museli byste být slepí, abyste si toho nevšimli,“ souhlasí Machmudov s Bruknarem. „Musím využít expanze na naši scénu, předvést kvalitní výkony a vybojovat si tak smlouvu,“ hlásí.

Nadějného bijce přesvědčila návštěva liberecké akce KSW, které vévodil duel jeho parťáka Lea Brichty. „Nadchla mě kvalita zápasů i úroveň organizace. Záhy jsem se bavil s Viktorem Červinským, který se tam taky představil. Nadšeně mi vyprávěl, jak k němu vedení přistupuje s velkým respektem a stará se o něj,“ vypráví Machmudov. „Na druhou stranu, když jsem se bavil s některými bojovníky Oktagonu, slyšel jsem v uvozovkách zábavné příběhy, problémy s organizací. I proto mířím do KSW.“

Zatímco Bruknar bude bojovat o třetí profesionální výhru, Machmudova teprve čeká premiéra. Přestože jsou mladíci v MMA zdánlivě za holobrádky, v kleci už vybojovali desítky skalpů. „Je to mladý sport a kvalita se rychle posouvá. Když bojovníci dříve nastupovali do třetího, čtvrtého profi duelu, byli ještě začátečníci a jejich zápasy nebyly vždy úplně koukatelné. My už jsme s touto bilancí na úplně jiné technické úrovni,“ vypráví Bruknar přezdívaný „Hobbit“.

Sebevědomé tvrzení potvrdil hned v premiéře, když finišoval soupeře v šestačtyřicáté sekundě. Úspěšně chce navázat i Machmudov. Nervozita by neměla být pro zlatého medailistu problémem. „Hodně profi zápasníků by atmosféru mistrovství světa nezvládlo. Zatímco oni se připravují v oddělených šatnách, na amatérských šampionátech se všichni rozcvičují v jedné hale - tváří tvář soupeři. Společně nastupujete i do klece, bok po boku,“ popisuje dvacetiletý bijec. „Když se nesoustředíte na zápas a necháte se rozptýlit oponentem, zhroutíte se.“

Cenné zkušenosti oba bijci sbírají v tělocvičnách, kde se potkávají s Patrikem Kinclem, Davidem Kozmou nebo Davidem Dvořákem. „Nevnímám to tak, že by mi trénink s nimi dodával sebevědomí. Vážím si příležitosti potkávat se s nimi na žíněnce, protože se díky tomu stále posouvají mé bojové dovednosti,“ soudí Machmudov. „Úrovní jsou jinde než já. Ještě pořád kráčím na začátku své cesty, krok s nimi zatím nedržím.“

Debutant si stanovil obdivuhodný cíl zdolat evropskou jedničku veltrové váhy Adriana Bartosinskiho a posunout se do UFC. Tam míří i Brunkar. „Netroufám si predikovat, kdy bych se tam měl dostat. Už z amatérské kariéry vím, jak moc dokážou zranění zamíchat kartami. Špatný pohyb v zápase nebo na tréninku, poraněné vazy a rok se nemusíte podívat do klece,“ uvědomuje si „Hobbit“. „Mám vizi, jejíž dílčí součástí je i titul buď Oktagonu nebo KSW. Kdybych ho však nedosáhl, na klidném spánku by mi to nebralo,“ usmívá se.