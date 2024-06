Procházka z Vegas: Shazování nebude problém. Relax mám hlavně v bazénu

Zápas jste potvrdil pouze dva týdny před konáním. Jak byste zhodnotil takto expresní přípravu?

„Upřímně, nebyla úplně ideální. S tím, že jsem zápas přijal na poslední chvíli, je ale v rámci možností vše naladěné, jak má. Takhle mi to možná sedí víc než dlouhé přípravy. Na druhou stranu za tak krátkou dobu nenatrénujete nic nového. Když kývnete na souboj takhle na rychlo, je potřeba hlavně disciplína, a to ve finálních trénincích i v kleci.“

S sebou do Las Vegas jste vzal i parťáka Jana Gottwalda. Proč padla volba právě na něj a stihl jste i nějaké ostré sparingy?

„Tvrdé sparingy mám za sebou asi jen dva nebo tři. Proběhly tři týdny nazpátek. Nemyslím, že jsou pro mě nějak extra nutné. Sparing je pro mě strojený, vybudí mě až situace skutečného boje. Jay Jaye (Gottwaldova přezdívka) jsme zvolili, protože ho znám už dlouho, je týmový člověk, vím, co od něj čekat.“

Rozvedete, na co se tak krátce před bojem zaměřujete?

„Tady ve Vegas jsme zařadili hlavně tréninky fyzičky, kondice a lehkých sparingů. Ty jsou o tom, abych chytil oko, cítili vzdálenost a soupeřův pohyb. Pořád opakujeme stejné věci, hlavně se zaměřujeme na chybu, na kterou jsem doplatil minule.“

Co si potřebujete splnit, abyste mohl do zápasu na poslední chvíli s klidem a spokojeností?

„Vždy je to otázka kondice. Je-li dobrá, cítím sebedůvěru a mám prostor naplno vnímat, co se v zápase děje. Hlavní je mít důvěru v sebe, svou kariéru a připravenost. Věci nepřichází jen tak, vše je, jak má být.“

Na splnění šampionského limitu 93 kilogramů vám zbývá jen posledních pár dní. Kolik vám ještě zbývá?

„Vážím přibližně 97 nebo 98 kilo, takže počítám, že bude shazování úplně v pohodě. Nechám si ho jako obvykle na poslední den, s tím, že od středy si budu hlídat stravu.“

Na kontě máte už 35 utkání. Na body však skončil pouze jeden z nich. Počítáte s tím i v přípravě, že byste se k časovému limitu vůbec nemusel dostat?

„Moc to neřeším. Takový přístup k boji zkrátka mám. Když vidím šanci, jdu po ní. Uvědomuji si ale, že je to dvousečné. Ne vždy v zápase jednám s chladnou hlavou. Občas je dobré se kontrolovat. Takhle ale už já zkrátka zápasím. Risk přijímám, abych chytil šanci.“

Do prvního duelu s Pereirou jste nastupoval se zdravotními komplikacemi. Ty vás nyní netrápí?

„Ano, v prvním zápase to nebylo ideální, spíš úplně na hovno. Ani teď to není úplně epes rádes. Vždy vše dělám nejlépe, jak můžu, a tělu se snažím dát potřebný relax. Přeci jen vše proběhlo hodně na rychlo. I tak se cítím připravený.“

Jak si váš relax představit?

„Čas mezi tréninky trávím v bazénu. Občas se zajdeme projít do města na dobrou večeři. Většinou jsme ale jen na našem ubytování, kde odpočíváme.“

Čekáte na straně soupeře nějaké změny ve strategii?

„Z výkonů, které předvedl proti mně a následně proti (Jamahalu) Hillovi, si beru zpětnou vazbu. Myslím si, že k boji přistoupí stejně, jako předtím. Bude lovit a já jeho taky. (usmívá se) O vítězi rozhodne, kdo si v klíčových momentech, ve výpadech udrží kontrolu. Na to se nyní zaměřuji.“

Po vašem dubnovém vítězství na Aleksandarem Rakičem jste řekl, že by takový výkon na šampiona nestačil. Přišlo tedy nějaké poučení?

„Co jsem řekl, je pravda. Také jsem ale dodal, že záleží, kdo proti mně stojí. Na každého platí jiná medicína. Zápas s Rakičem byl pro mě navíc opravdu důležitý, zlomový. Hodně jsem ho prožíval, nedokázal jsem se od něj odpoutat a být nad věcí. Proto se v boji projevily emoce.“

Vy jste na zápas kývnul okamžitě. Byl jste překvapen, že titulovou odvetu přijal i Pereira?

„Nejdříve s přijetím duelu otálel, tak jsem se nakonec divil, když ho potvrdil. Myslel jsem, že zápas nakonec padne na srpnový termín v Austrálii, čemuž nasvědčovalo i to, že tam nedávno cestoval. Po minulém zápase měl zlomené prsty na noze, čekal jsem tedy, že si možná vezme více času, aby se uzdravil.“

Dříve se zmiňovalo, že místo výhry titulu v polotěžké byste mohl zkusit shodit do střední váhy a bojovat o post šampion dvou vah. Je to váš plán?

„Zamýšlel jsem se nad tím, šel bych do toho. Jestli o něj zabojuji hned po zápase s Pereirou, určí výsledek titulové bitvy mezi (Israelem) Adesanyou a (Dricusem) Du Plessisem.“