Procházka se ocitl na rozcestí: řeší se dvě cesty i styl. Potřebuje oheň

I druhý pokus o zisk nejprestižnějšího titulu končí nezdarem. Co dál? Prohra v Las Vegas zavedla Jiřího Procházku na rozcestí. Nabízí se mu přechod do nižší váhy nebo nové tažení na trůn polotěžké divize, který hájí Alex Pereira s dvěma samurajovými skalpy za pasem. „Zásadní je pro bojovníky vnitřní oheň, který je pohání vpřed vstříc výzvám a zlepšování. Přechod do střední váhy by v něm mohl takový oheň rozdmýchat,“ myslí si André Reinders, přední český kouč.