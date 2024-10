Krutý pád legendy UFC. Tohle není můj pohřeb, vrátím se, říká Holloway

Králokat přezdívaný El Matador opět zasáhl a brutálně finišoval už druhého předchůdce na trůnu. V hlavním titulovém duelu včerejšího UFC 308 vylepšil svou neporaženou bilanci o šestnáctou výhru, když ve třetím kole sestřelil amerického rivala Maxe Hollowaye. Byť v takřka tříkolovém klání četně inkasoval, odpočívat se nechystá. Záhy po vyhlášení verdiktu ukázal hned na dva bojovníky, proti nimž by chtěl hájit pás šampiona příště.

„Když jsem trefil tu první pravou ránu, cítil jsem, že jsem blízko KO,“ líčil Topuria dění třetího kola, do nějž vstupoval po vyrovnaném úvodu. „Poznal jsem na jeho obličeji, jak je otřesený. Začal hodně couvat. V takových problémech Maxe často nevidíte, a tak jsem poslechl radu z rohu a šel jsem se vším, co mám od ofenzivy.“

Do výměny boxerských granátů chtěl Topuria už od první sekundy zápasu. Nastoupil s rukama dole do středu klece a pozval soupeře do přestřelky. „To Max začal s tímhle hecováním. Prý je býk, ale matador od něj prchá. Když jsem mu tedy nabídl, že si to můžeme dát hned na férovku, nešel. To mě překvapilo,“ přiznal Španěl po boji.

Rivalita, jež boji předcházela, vzala rychle za své. „Max je naprostá legenda. Nemůžu uvěřit, že se mi ho podařilo zdolat. Tolik mě samotného v začátku kariéry inspiroval…Je skvělým příkladem nové generaci bojovníků,“ vzdal šampion hold soupeři.

Ten je nyní na rozcestí. „Lehká váha mě láká opravdu hodně. Nechápejte mě špatně, hubnutí do pérové mi problém nedělá. Na tenhle zápas jsem shodil hladce. Co tady ale mám dál dělat? Byl jsem šampion, titul jsem ztratil a pokusil se ho třikrát dostat zpět. Neúspěšně. Ve vyšší divizi mě čekají nové výzvy,“ oznámil dvaatřicetiletý Holloway začátek nové kapitoly a dodal: „Slibuji, že mě uvidíte zpět v kleci. Tohle není můj pohřeb.“

Topuria se krátce po boji také nezdráhal. „Těším se na zápasy jak s Diegem (Lopezem), tak s Alexem (Volkanovskim). Tomu jsem odvetu slíbil,“ vyjádřil se.