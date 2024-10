Brutální KO ve jménu zesnulého syna. Ngannou: Nezapomeňte na něj

Někdejší král těžké váhy UFC se po boxerské etapě vrátil do klece a za dva roky opět získal světový pás, tentokrát v konkurenční lize PFL. Francis Ngannou v neděli předvedl v Rijádu snový comeback, když v prvním kole ukončil salvou ran předešlého držitele titulu Renana Ferreiru. Kamerunec triumfoval pouze půl roku po náhle smrti patnáctiměsíčního syna Koba. „Tento zápas jsem přijal jen kvůli němu. Bojoval jsem pro něj a právě jemu tento pás věnuji. Prosím, nezapomeňte na mého syna,“ prohlásil bojovník se slzami v očích.

Poslední dva roky prožil Francis Ngannou jak vrcholy, tak tvrdší pády, než si dokázal představit. Obhájil pás UFC, takřka šokoval svět, když jen těsně na body prohrál s Tysonem Furym, knockoutovaný padl proti Anthony Joshuovi a ztratil syna. Z turbulentního období se vykoupil až v sobotu šampionským triumfem.

V dubnu svět obletěla zpráva o nečekaném odchodu bojovníkova syna Koba. Tehdy se zdálo takřka nemožné, že se ztrátou zlomený Ngannou vrátí do klece. Duely s hvězdnými boxery si vydělal snové peníze a na poli MMA dosáhl těch nejvyšších met. Žal se však stal pro osmatřicetiletého Kamerunce palivem.

Brutální kopy, krátká kombinace, hod na zem a smršť úderů. Tak někdejší tvář UFC během tří a půl minuty vyřídila brazilského soupeře Renana Ferreiru. Po finiši Ngannou nezdvihl ruce, neslavil ani se neusmál. „Jediné, na co teď myslím, je můj syn Kobe. Tento zápas jsem přijal jen kvůli němu. Bojoval jsem pro něj a právě jemu tento pás věnuji. Prosím, nezapomeňte na mého syna,“ prohlásil bezprostředně po předání trofeje v slzách.

„Největší výzvou bylo bojovat s vědomím, že už nejsem, kým jsem býval,“ vyprávěl bijec na tiskové konferenci. Na scéně UFC se proslavil právě urputným stylem, neustálým honem na KO večera, kterým si vysloužil přezdívku Predátor. „Tímto zápasem jsem chtěl zjistit, jestli na to ještě vůbec mám. Jestli ustojím okamžik boje, ale i tlak od fanoušků a médií. Jak vidno, dokázal jsem se tím prokousat,“ pokrčil rameny bojovník s docela jinou energií, než jaká z něj vyzařovala před úmrtím syna.

„Nastupovat do klece bylo neskutečně těžké. Stejně jako předešlé dva dny, celý tréninkový kemp a dobu od chvíle, co jsem ztratil syna,“ ohlédl se bijec za posledním půlrokem, kdy zvažoval další kroky včetně konce kariéry. „Přemýšlel jsem, kdy truchlení skončí. Dospěl jsem k tomu, že nikdy. Musíte se s ním naučit žít… Přijal jsem to jako nový způsob života. Teď bojuji jen pro synovu památku.“

Ngannou se stal držitelem pásu PFL, ligy, která mu dovoluje startovat mimo klec i v ringu. Právě tam by se chtěl výhledově střetnout s Deontayem Wilderem.