Změny ve stylu? Procházka zrychlil. Ruce nahoře nemusí být jen k užitku

Poučit se z chyb, zpevnit obranu a dosáhnout mistrovské techniky. Tyto úkoly si Jiří Procházka zadával po každém zápase v UFC, kdy kroutě hlavou kritizoval svůj výkon a sliboval posun na vyšší úroveň. Před klíčovým duelem se světovou trojkou Jamahalem Hillem, jenž se uskuteční už tuto neděli v Los Angeles, hlásí konec řečí.

„Nebudu mluvit o posunu a podobně. Věřím, že budu konečně moct jít a ukázat to v kleci,“ uvedl Procházka stroze na středeční tiskové konferenci. Namísto popisu přesných inovací, adresoval chybu, která ho stála poslední zápas. „Při sledování odvety s Alexem Pereirou jsem si musel přiznat, že jsem měl ty ruce až moc nízko,“ připustil s úsměvem.

Výrazná změna před nadcházejícím duelem přeci jen přišla. „Na zahraniční kempy jezdím normálně, jen jsem na ně v poslední době trochu zanevřel. Teď jsem to chtěl zase oživit, protože potřebuji čelit novým okolnostem, výzvám a zápasníkům, což jsem si nyní splnil,“ řekl rodák z Hostěradic. Během tříměsíční přípravy doslova obletěl svět.

Často diskutovaná práce na bojovém stylu proběhla hned v první destinaci - Japonsku. „Neviděl jsem moc lidí, kteří by měli tak jedovaté kopy jako my karatisté a právě to se Jirkovi líbí. Hodně jsme je spolu cvičili, obranu i útok. Pomohl jsem mu vybrousit, co bylo potřeba,“ vyprávěl Jan Soukup, světový šampion v kyokushinu, jenž Procházku po ostrovech provázel.

„Jiří je natolik vyzrálý bojovník, že si dokáže ze všech stylů vzít, co mu sedí nejvíce. V kyokushinu by mohl najít trochu jiné načasování útoků a specifickou tvrdost technik. Společně to pak nastavíme, aby to bylo účinné v kleci,“ prozradil během přípravy Martin Karaivanov, postojářský kouč české KO mašiny.

Z Japonska vyrazil Procházka do Mexika, kde v nadmořské výšce dvou tisíc metrů piloval kondici. Tour následně uzavřel měsíční štací v Česku, během níž testoval nově nabyté dovednosti proti vybraným sparingpartnerům. Volba padla na borce ze stáje Reinders MMA - Michala Martínka a Matěje Peňáze, což jsou vysocí leváci s technickým boxingem.

„Zapracoval na více zbraních, čímž svůj styl trochu změnil,“ přisvědčil trenér André Reinders po zhlédnutí řady sparingových kol. „Výlet do Japonska a Mexika, který tu mnoho lidí kritizovalo, něčemu přispěl. Vyzdvihl bych, jak hodně zrychlil kopy. Teď opravdu švihají a věřím, že jimi dokáže Hilla nachytat.“

Ze zveřejněných sparingových videí je patrné, že Procházka zapracoval i na často zmiňované obraně. „Ruce drží výš než dříve,“ potvrdil Reinders s úsměvem.

Výrazný zásah do Procházkovy dosavadní hry, po němž veřejnost opětovně volá, však může skončit nelibě. „Pokaždé když bojovníci překopávají styl v pokročilé fázi kariéry, nemůžete vědět, zda si to sedne, jak má,“ podotkl Daniel Škvor, ostřílený kickboxer a bojovník Oktagonu. „Ruce má dole a je tak víc otevřený ranám soupeře, na druhou stranu právě na takového bijce se hrozně špatně útočí. Pokud soupeř drží pěsti nahoře v těsné obraně, krásně si v tom dokážete najít díry. Tímto způsobem ale nejde rozebrat borce jako Jirka, který pořád mění postoje, čachruje rukama a něco naznačuje,“ popsal Škvor postojářské dilema. „Ruce dole jsou prostě jiný druh aktivní obrany, do níž se blbě vstupuje. Snadno si naběhnete.“