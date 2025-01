Procházka ukázal posun, ale... Pereira ho může odmítnout, nemá co získat

Další skalp do sbírky, tentokrát bývalého šampiona Jamahala Hilla. Zatím není jasné, zda bude Jiřímu Procházkovi stačit výhra nad světovou trojkou, aby si vysloužil už třetí zápas s Alexem Pereirou. Hlavní tváři domácí scény se otevírá hned několik scénářů, avšak finální verdikt se zdá být mimo jeho vliv. Rozhodne až Brazilcova příští obhajoba titulu proti Magomedu Ankalajevovi.

„Pokud Ankalajeva porazí, v divizi pro něj nikdo nezbude, porazil takřka všechny bojovníky na špičce. Otázkou by pak bylo, jakou by měl motivaci jít do trilogie s Jirkou. Nemá v ní co získat, má s ním bilanci 2:0. Varianta, že by po případné výhře nad Rusem přešel do těžké váhy, se mi zdá dost pravděpodobná,“ podotýká André Reinders, přední český kouč v podcastu Fight!

„Pereira ho dvakrát knockoutoval. Jirka ho bude muset vyhecovat a možná ještě přidat jednu či dvě výhry. Ideálně nad někým, kdo s Pereirou předvedl vyrovnaný zápas,“ přidává k debatě Dan Škvor, někdejší světový šampion v kickboxu.

Procházka vs. Rountree ml.? To by zajímalo...

Do úzkých Brazilce dostali pouze dva bijci z polotěžké divize, bývalý král UFC Jan Blachowicz a brutální finišer Khalil Rountree mladší. „Jirkův zápas s Khalilem by mě zajímal hodně. Je to tvrďák a Pereirovi posledně hodně zatopil,“ kývá Škvor uznale hlavou.

Procházka Američana také chválil jako skvělého válečníka, záhy však dodal, že ho nevnímá jako významnou výzvu.

„Kdyby Pereira prohrál příští zápas, plány o přestupu by šly stranou. A pokud by mu vedení nechtělo dát okamžitou odvetu o pás, musel by si místo vyzyvatele vybojovat právě s Jirkou,“ představuje Reinders další z možných scénářů.

Jaký posun by Procházka ještě musel zvládnout, aby mohl Pereiru porazit a kdy by na něj mohlo dojít? I o tom diskutují experti v nové epizodě podcastu Fight!