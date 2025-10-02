UFC 320 ONLINE: Na Procházku míří 98 % sázek, podívejte se na přípravu v bazénu
Pozornost českých fanoušků MMA míří do Las Vegas! V neděli nad ránem středoevropského času se tam v rámci turnaje UFC 320 utká Jiří Procházka s domácím Khalilem Rountreem Jr. V případě úspěchu by se mohl český bijec přihlásit o titulový zápas. Dění v zámoří sledujeme ONLINE, přímo v Las Vegas je redaktor Marián Šustr.
Zprávy ze dne 2. října 2025
Na to, že Procházkův zápas skončí K.O./T.K.O./diskvalifikací se u Fortuny sází v nízkém kurzu 1,45:1. A měl by to být právě Procházka, kdo tímto způsobem svého soupeře ukončí (2:1) spíše než Rountree (4,25:1). „Procházka i Rountree patří k nejnebezpečnějším strikerům polotěžké váhy a v jejich podání se nedá čekat opatrná přestřelka,“ říká Roman Kovařík, expert sázkové kanceláře Fortuna. O vítězi by mohlo být rozhodnuto již v prvním kole (3:1), zároveň ale nejspíše ne do 60 sekund (12:1). Sázkaři vidí situaci jednoznačně. Na Procházku směřuje více než 98 % všech vkladů. „Jeho zkušenosti z velkých bitev, neortodoxní styl a schopnost rozhodnout v jakémkoli kole jsou důvody, proč sázkaři věří právě jemu,“ uzavírá Kovařík.
Jiří Procházka mířil celou přípravu na víkendové klání na UFC 320 s vědomím, že ho výhra nad Khalilel Rountreem Jr dostane na pozici titulového vyzyvatele. Vedení ligy jej navíc jmenovalo náhradníkem šampionské bitvy mezi Alexem Pereirou a Magomedem Ankalajevem, který se odehraje na stejném turnaji. O Procházkův nárok se ale najednou hlásí elitní Novozélanďan. „Je mi opravdu jedno, co Carlos Ulberg chce. Měl šanci se mnou bojovat, chtěl jsem se s ním utkat v Austrálii a on to odmítl. To mluví za vše,“ reaguje český bijec. Více čtěte ZDE>>>
Do oficiálního vážení zbývá Jiřímu Procházkovi poslední den Tým českého bijce má skvělou náladu. Dvaatřicetiletý zápasník a jeho koučové ještě ve středu stihli závěrečný trénink. Ráno bok po boku makali v posilovně, večer ladili bojový arzenál v kleci. „Absolutní explozivní síla šla určitě nahoru. A kondice? Když mu UFC dělalo zátěžové testy, zařadili ho na horní hranici bojovníků v jeho divizi,“ chválí Samuraje jeho silově-kondiční trenér Filip Lukeš. Celý rozhovor s Procházkovým kondičním trenérem čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 1. října 2025
Na tiskovou konferenci dorazil Procházkův soupeř Khalil Rountree Jr. a hned své blok otevřel slovy o českém bijci. „Přečetl jsem v jeho chaotickém stylu nějaká pravidla nebo systém. Načetli jsme si ho. Přesto je pro mě hodně nepředvídatelný,“ podotkl Američan. Působí poměrně rezervovaně, klidně. Do delších odpovědí se nepouští. „Často se ptáte na otázky, které si sám nekladu. Proto občas odpovídám takhle,“ řekl Rountree Jr.
Media Day je v Las Vegas v plném proudu. Zanedlouho dorazí i Jiří Procházka. Jeho tým by měl být ve skvělé náladě.
Do klíčové bitvy, která má Jiřímu Procházkovi zajistit titulovou šanci, zbývají poslední dny. Krátce před sobotním turnajem UFC 320 v Las Vegas ještě dvaatřicetiletý Čech absolvuje závěrečné tréninky a mediální povinnosti. V úterý bijec promluvil s tamními novináři o zlepšeních, k nimž ho inspiroval aktuální soupeř Khalil Rountree Jr, i o respektu, jenž k rivalovi cítí. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 30. září 2025
V týmu českého Samuraje panuje skvělá nálada. Procházka zdraví ze srdce Las Vegas a nabádá fanoušky, aby šli v pátek a v sobotu volit. Sám účast plánuje. „Nezapomeňte jít volit. Doufám a věřím, že si to tu taky ošéfujeme. Zkusíme to vymyslet přes ambasádu,“ povídá Procházka na Instagramu a dodává: „Krásný projev Jiřího Mádla, který jsem si právě poslechl. Opravdová nádhera.“
„Očekávám demolici a dominanci v Jirkově podání. Rountree zkrátka neustojí jeho tlačivý styl, nemyslím si ani, že by si do něj dokázal načasovat nebo připravit nějaký výrazný protiútok. Na to je Jirka až příliš nepředvídatelný,“ tvrdí o duelu Martin Buday, veterán UFC a bojovník Oktagonu.
Co si o Procházkově zápasu myslí další MMA insideři? Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 29. září 2025
Co zaznělo v přípravě na Procházkův zápas:
Rozhovor s Jiřím Procházkou před odletem do Las Vegas>>>
Lekce tří samurajů. Když do Prahy před několika týdny dorazil velmistr tradičního stylu karate Akihito Yagi, domácí ikony bojových sportů Jiří Procházka a Jan Soukup neváhali a uspořádali společný trénink. Vždyť právě s touto legendou se čeští bijci chtěli potkat při loňské tour po japonských ostrovech. Tehdy štěstěna setkání nepřála, a o to větší radost měli. Bývalý šampion UFC vyrazil do pražské dojo s jasný cílem, naučit se pověstný protiúder rodiny Yagiů. Více čtěte ZDE>>>