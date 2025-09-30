UFC 320 ONLINE: Přípravy na duel Procházka vs. Rountree Jr. v Las Vegas
Pozornost českých fanoušků MMA míří do Las Vegas! V neděli nad ránem středoevropského času se tam v rámci turnaje UFC 320 se tam utká Jiří Procházka s domácím Khalilem Rountreem Jr. V případě úspěchu by se mohl český bijec přihlásit o titulový zápas. Dění v zámoří sledujeme ONLINE, přímo v Las Vegas je redaktor Marián Šustr.
Zprávy ze dne 30. září 2025
„Očekávám demolici a dominanci v Jirkově podání. Rountree zkrátka neustojí jeho tlačivý styl, nemyslím si ani, že by si do něj dokázal načasovat nebo připravit nějaký výrazný protiútok. Na to je Jirka až příliš nepředvídatelný,“ tvrdí o duelu Martin Buday, veterán UFC a bojovník Oktagonu.
Zprávy ze dne 29. září 2025
Co zaznělo v přípravě na Procházkův zápas:
Lekce tří samurajů. Když do Prahy před několika týdny dorazil velmistr tradičního stylu karate Akihito Yagi, domácí ikony bojových sportů Jiří Procházka a Jan Soukup neváhali a uspořádali společný trénink. Vždyť právě s touto legendou se čeští bijci chtěli potkat při loňské tour po japonských ostrovech. Tehdy štěstěna setkání nepřála, a o to větší radost měli. Bývalý šampion UFC vyrazil do pražské dojo s jasný cílem, naučit se pověstný protiúder rodiny Yagiů. Více čtěte ZDE>>>