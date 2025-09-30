Předplatné

UFC 320 ONLINE: Přípravy na duel Procházka vs. Rountree Jr. v Las Vegas

Sledujte ONLINE duel Procházka vs. Rountree Jr.
Sledujte ONLINE duel Procházka vs. Rountree Jr.
Oficiální plakát na souboj s Rountreem
Jiří Procházka s trenéry
Oholený Jiří Procházka
Oholený Jiří Procházka
Jiří Procházka na tiskové konferenci hodnotil přípravu na UFC 320
Jiří Procházka na tiskové konferenci hodnotil přípravu na UFC 320
Jiří Procházka na tiskové konferenci hodnotil přípravu na UFC 320
Marián Šustr, Patrik Czepiec
UFC
Pozornost českých fanoušků MMA míří do Las Vegas! V neděli nad ránem středoevropského času se tam v rámci turnaje UFC 320 se tam utká Jiří Procházka s domácím Khalilem Rountreem Jr. V případě úspěchu by se mohl český bijec přihlásit o titulový zápas. Dění v zámoří sledujeme ONLINE, přímo v Las Vegas je redaktor Marián Šustr.

Online přenos - UFC 320: Procházka vs. Rountree Jr.
Zprávy ze dne 30. září 2025

Jiří Procházka
30. září 2025 · 10:34

„Očekávám demolici a dominanci v Jirkově podání. Rountree zkrátka neustojí jeho tlačivý styl, nemyslím si ani, že by si do něj dokázal načasovat nebo připravit nějaký výrazný protiútok. Na to je Jirka až příliš nepředvídatelný,“ tvrdí o duelu Martin Buday, veterán UFC a bojovník Oktagonu.

Co si o Procházkově zápasu myslí další MMA insideři? Více čtěte ZDE>>>

Video placeholder
Procházka vyhraje KO! Proč? Experti předpovídají Samurajův zápas na UFC 320

Zprávy ze dne 29. září 2025

Jiří Procházka
29. září 2025 · 15:30

Co zaznělo v přípravě na Procházkův zápas:

Rozhovor s Jiřím Procházkou před odletem do Las Vegas>>>

Názor trenéra Jaroslava Hovězáka na nadcházející duel>>>

Video placeholder
Procházka: Ankalaev? Loutka bez názoru. Na tiskovce se to může vyhrotit
Jiří Procházka
29. září 2025 · 14:00

Lekce tří samurajů. Když do Prahy před několika týdny dorazil velmistr tradičního stylu karate Akihito Yagi, domácí ikony bojových sportů Jiří Procházka a Jan Soukup neváhali a uspořádali společný trénink. Vždyť právě s touto legendou se čeští bijci chtěli potkat při loňské tour po japonských ostrovech. Tehdy štěstěna setkání nepřála, a o to větší radost měli. Bývalý šampion UFC vyrazil do pražské dojo s jasný cílem, naučit se pověstný protiúder rodiny Yagiů. Více čtěte ZDE>>>

Video placeholder
Karate vs. UFC: Procházka se učí speciální techniky od japonského mistra Yagiho. Příště chce Sumo
