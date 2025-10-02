Procházkův kondiční kouč: Explozivní síla šla nahoru. Může být na vrcholu do 40?
PŘÍMO Z LAS VEGAS | Do oficiálního vážení zbývá Jiřímu Procházkovi poslední den a hned poté taky očekávaný zápas se světovou čtyřkou Khalilem Rountreem Jr. na UFC 320. Tým českého bijce má skvělou náladu. Dvaatřicetiletý zápasník a jeho koučové ještě ve středu stihli závěrečný trénink. Ráno bok po boku makali v posilovně, večer ladili bojový arzenál v kleci. „Absolutní explozivní síla šla určitě nahoru. A kondice? Když mu UFC dělalo zátěžové testy, zařadili ho na horní hranici bojovníků v jeho divizi,“ chválí Samuraje jeho silově-kondiční trenér Filip Lukeš.
Na čem ještě pracujete, když do zápasu zbývají pouhé tři dny?
„Tento týden je už jen, abychom nechali vše doběhnout. Jirka se stará o své zažité věci. Hlavní je, aby byl v klidu. Co se týče síly a kondice, máme hotovo. Finišovali jsme již minulý týden. Teď zbývají jeho vložené kondiční věci, ale ty jsou velmi krátké, spíše na udržení. Jde o to, aby tělo nabralo síly a bylo připravené na sobotu. Plavání, výklus, cvičení mobility, to jediné zbývá.“
Jak hodnotíte Jiřího aktuální formu?
„Je lepší, než byla posledně. Vše si píšeme, porovnáváme starší přípravy. Při srovnání sledujeme zlepšení. Máme i štěstí, že nám do práce nezasáhlo žádné větší zranění, a tak jsme mohli plynule navázat na předešlý kemp. Přirozeně jeho vrcholnou formu posouváme.“
Ještě minulý týden jste na sociální sítě přidávali videa, jak Jiří naplno cvičí mrtvé tahy. Musíte ho hodně krotit?
„Ano, krotím. (usmívá se) Když je zas potřeba někde přidat, nechám ho do toho šlápnout.“
Rozhovor pokračuje pod grafikou
Zmínil jste, že si vše píšete. V čem konkrétně se Jiří posunul a kde má rezervy?
„Absolutní explozivní síla šla určitě nahoru. Hodně se věnuje fyzioterapii, stará se o tělo a to mu šlape opravdu dobře.“
Vidíte přímé promítnutí do lepší formy taky ve výběru sparingů v bojové části přípravy?
„Ano. Ale jsou i borci, kteří takovou silově-kondiční přípravu nemají, a jsou taky dobří. Pořád jde hlavně o boj, v němž je Jirka skvělý. Tohle vše je hlavně doplněk, který pomáhá, aby měl co nejlepší sílu, tělo v dobrém stavu, a aby byl pohybově a koordinačně v top formě. Všechna tato extra procenta se pak nastřádají.“
Jsou nějaké cviky, které Jiří nechce dělat, nebo mu nechutnají?
„Myslím, že za tři roky společné práce jsme našli společnou cestu a sladili, na co byl zvyklý z dřívějška a jak to šlo podle mě zlepšit. Dlouhodobě nám to funguje. Za poslední dvě přípravy jsme si to nastavili tak, aby to nejen fungovalo, ale taky to Jirku bavilo, což je hodně důležité.“
Spolupráci jste začali v době, kdy si léčil vážně poraněné rameno. Podařilo se vám problémy s tím spojené úplně odstranit?
„Musím zaklepat, že jo. Nechci mluvit za něj a říkat vám, že to vůbec necítí. Jak jsem již zmínil, hodně se věnuje fyzioterapii, dělá na jednu ruku cvičení navíc a ukazuje se, že je na tom nakonec pohybově líp než ta druhá.“
V čem je unikátní oproti jiným sportovcům, které sledujete nebo s nimiž jste přímo pracoval?
„V hlavě. Každý špičkový sportovec je primárně jiný v hlavě. Sleduji top borce napříč různými sporty. Všichni jsou dobří atleti, všichni jsou dobře pohybově vybavení, mají kondici, umí bouchnout i ránu dostat… Z těch ale úplně nejlepších sálá aura, která vychází z jejich přesvědčení. Mají hlavu nastavenou jinak než kdokoli jiný. Že se Jirka věnuje mentální stránce, medituje a přemýšlí nad věcmi do hloubky, dělá ve výsledku hrozně moc. Všichni nejlepší sportovci na světě vyhrávají nejdřív v hlavě.“
Obecně platí, že bojovníci z těžších váhových kategorií dosahují fyzického vrcholu později. Jiřímu bude za dva týdny třiatřicet. Vysvětlujete si jeho vzestup výkonnosti právě i věkem?
„Je to jen o tom, jak si to Jirka nastaví v hlavě. Kolik je Alexi Pereirovi? Třicet osm a stále je světová jednička a bojuje o titul. Pokud to bude Jirka dělat dobře a chytře, má před sebou ještě velký prostor, kam se posouvat, a může mít ještě dlouhou kariéru. Pořád se chce učit nové věci a sát informace. Je jako houba.“ (směje se)
Když vidíte, jak je na tom fyzicky a mentálně, myslíte, že vydrží bojovat o nejvyšší příčky až do čtyřiceti?
„Pokud v tom stále bude vidět naplnění, tak ano. Nechci mluvit za něj, ale když něco dělá, tak na sto procent. Jestli mu to bude dávat smysl, bude pořád makat na sto procent a udrží si svou úroveň, může být na vrcholu do čtyřiceti. Na půl to dělat nezvládne. Když bude kariéra dlouhá, stále jí bude dávat všechno.“