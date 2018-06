Super bitva Vémola vs. Kincl se blíží: Těším se, až si na něj sáhnu!

Jak tohle dopadne? Otázka, která zajímá mnoho sportovních fanoušků. Vyhraje dlouhodobý král českého MMA Karlos Vémola, nebo jej na trůnu nahradí Patrik Kincl, nejlepší bijec veltrové váhy. Odpověď se všichni dozvědí již 28. června v O2 Areně.

Oba bojovníci se nedávno setkali tváří v tvář při veřejném tréninku před pražským Ikemem, kde zároveň probíhala charitativní akce „Bojujeme na dřeň“, a bylo znát, že to mezi oběma pořádně jiskří.

Vémola před soubojem s Kinclem: Odpočítávám vteřiny, v O2 aréně to bude easy

„Cítím se dobře a na zápas se těším. Příprava proběhla podle plánů a předpokladů. Teď to jen předvést v O2 Areně,“ řekl k blížící se bitvě Kincl.

„Počítám každou minutu. Teď už je všechna práce hotová, mám natrénováno a naspárováno,“ pochvaloval si Vémola. „Sáhnu si na něj v O2 Areně, až to bude pořádně tváří v tvář, tak budu mít větší radost. On už teďka ví, jak to dopadne,“ dodal rázně.

Veřejného tréninku se jakožto fanoušek XFN účastnil i známý novinář a vtipálek Pavel Novotný, ten sdělil českému Terminátorovi, že fandí Kinclovi. „A proto máte správné triko s nápisem ‚Polepši se‘,“ reagoval Vémola s úsměvem.

