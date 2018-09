Ani tajfun ho nezastavil. Procházka v Japonsku slaví šestou výhru v řadě

Nebyl to tak pohodový galavečer, v jaký všichni přítomní doufali. Vzhledem k tomu, že se na Japonsko řítil děsivý tajfun, probíhal večer v poněkud uspěchané formě. Žádné přestávky, žádné rozhovory, hlavně ať je co nejdřív konec a všichni se dostanou co nejdříve do bezpečí svých domovů. A urychleně zápas ukončil i sám Procházka.

Ten je pro svůj nekompromisní a tvrdý styl stále oblíbenějším nejen v Čechách, ale právě i v Japonsku. Za své poslední výkony si vysloužil pocty a bojoval v hlavním zápase večera. Své fanoušky rozhodně nezklamal.

Už od úvodního gongu bylo jasné, kdo v zápase vládne. Na začátku se sice nechal zahnat do rohu, ale soupeřovy útoky mu viditelně žádné potíže nezpůsobily. Zápas se na chvíli podíval i na zem, tam se však dlouho nebojovalo. Většina zápasu tak proběhla ve stoje, kde Procházka jen stěží nachází konkurenci.

Chytře si počkal na první zaváhání soupeře, které hned nemilosrdně potrestal. Dvakrát ho přesně trefenou ranou poslal k zemi, potřetí už zápas rozhodčí ukončil. Procházka se tak mohl radovat ze své dvaadvacáté výhry, porážku okusil naposledy prosinci roku 2015, kdy nestačil na Muhammeda Lawala.

„Je třeba být silným, když přijde čas. Je třeba čerpat z hloubky v sobě, být ve spojení stále. Jsem jen nástroj a sloužím,“ napsal po zápase na svou facebookovou stránku jeden ze svých citátů, kterými své fanoušky rád motivuje.

Na stejném turnaji bojoval i Marko Filipovič, Chorvat, který je spíš známý pod pseudonymem Mirko Cro Cop. Čtyřiačtyřicetiletý bojovník si bez potíží poradil s o dvanáct let mladším Američanem, kterého podobně jako Procházka ukončil před pátou minutou.

A právě Cro Cop by měl být Procházkovým dalším soupeřem, jejich vzájemný duel by se mohl uskutečnit už na konci tohoto roku a pro českého bojovníka by to byl zatím největší zápas v jeho dosud fantasticky rozjeté kariéře.