McGregor neudržel nervy, po vážení se pokusil Nurmagomedova napadnout

Khabib Nurmagomedov a Conor McGregor si pohlédli do očí pěkně zblízka • Reuters

Conor McGregor si po tiskové konferenci vzal do náručí i svého synka • Profimedia.cz

Jeho klidná povaha mu zřejmě nedává spát, a tak se Conor McGregor rozhodl, že se pokusí svého soupeře trochu vyprovokovat. Po vážení, kde se oba bojovníci střetli tváří v tvář, tak irský bijec šampiona UFC v lehké váze Chabiba Nurmagomedova nejdřív strčil do ruky, o pár sekund později se ho snažil kopnout do hlavy. To už je ale od sebe rvala ochranka, a tak se netrefil.