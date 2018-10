Lidi teď tvrdí, že on je nejlepší na Slovensku, ale já tvrdím, že jsem to já. Kdybychom měli superfight, tak bychom se sešli na nějaké váze a lidé by měli jasno, kdo je lepší. Díky sociálním sítím lidé na Slovensku znají ty zápasníky, kteří si to ani nezaslouží a tvrdí, že oni jsou nejlepší a vyzývají se navzájem. Sociální sítě a televize mnohdy zkreslují realitu. Já jsem vždy připravený dokázat, jaká je pravda.