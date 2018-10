Jak hodnotíte incident, ke kterému došlo po skončení zápasu Nurmagomedov vs. McGregor?

„Myslím si, že Chabib je čistokrevný ruský psychopat. (usmívá se) Podle mě ho Conor dostal pod velmi silný psychický tlak. Nicméně Chabibovi to najednou vyšlo, překonal ho i celý jeho tým a nedokázal se udržet. Stalo se, co se stalo. Ale rozhodně by se nic takového dít nemělo. Není to dobré pro sport ani pro diváky. Vůbec se mi to nelíbilo. Chabib je sice psychopat, ale jako bojovník byl vždy velice klidný. Ale Conor ho zjevně neuvěřitelně vytočil.“

A nepřipadalo vám, že když McGregor pak seděl poražený v kleci, že byl sám zlomený nejen fyzicky, ale i psychicky?

„Ano, možná mu jen nevyšel den, nebo má skutečně problémy. To je těžké odhadnout.“

Chabib o Conorovi řekl, že když proti němu stál tváří v tvář, působil na něj jako ožrala. Myslíte, že Conor má problémy s alkoholem?

„Conor má podle mě určitě problémy s alkoholem a možná i s drogami. Ale to podle mě vyšlo z toho, že se z něj stal veliký člověk. Myslím si, že nedokáže slávu a peníze pořádně ustát.“

Co říkáte na samotný zápas?

„Myslel jsem si, že to bude takhle probíhat, protože Conor nebyl tak psychicky připravený anebo si nemyslel, že bude Chabib tak silný. Tipoval jsem, že Chabib vyhraje ve třetím kole na body. Ale Conor to dotáhl až do čtvrtého.“

Myslíte si, že dojde na odvetu?

„Nemyslím. Pro Chabiba lze najít lepší bojovníky. Leda, že by si to vybojoval Conor.“

A tipujete, že ruský vítěz bude nějak tvrdě potrestán?

„Určitě. Ale myslím si, že se bude ve výsledku jednat jen o finanční trest nebo pauzu. Dva tři měsíce. Potom půjde vše dál jakoby nic. UFC by se ho určitě nevzdalo.“

Vy jste s Conorem sám zápasil v roce 2012, jak vnímáte jeho progres?

„Už když jsem s ním bojoval já, tak byl velmi dobrý, ale od té doby se ještě o hodně zlepšil. Má obrovskou sílu a je technicky mnohem lepší.“

Nicméně teď se vracel po dvouleté pauze. Máte pocit, že se vrátil v plné kondici?

„On na tom není moc dobře kondičně. Nemá tak dobrou fyzičku. Když nevyhraje v prvním nebo maximálně druhém kole, tak už to nedokáže.“

Chtěl byste s ním odvetu?

„Ne že bych ji vyloženě chtěl, ale kdyby taková nabídka přišla, tak do toho určitě půjdu.“