Ostře sledované mrknutí: Rytmus se smál, Marpo viděl v jeho očích strach

Když si na konci tiskové konference v obchodním centru Nový Smíchov stoupli proti sobě, nejprve na sebe hleděli s ledovým klidem. Pak se jak Rytmus, tak Marpo rozesmáli. Mohlo za to jediné mrknutí.

Marpo: V očích mu vidím strach

Jaké jsou vaše dojmy ze stare downu s Rytmusem?

„No žádný vlastně. Nevím, co k tomu říct. Proběhlo to. Já se teď soustředím na sebe a na zápas, takže to nijak neřeším. Tohle není souboj Mayweather vs. McGregor. Nijak to moc neprožívám. Soustředím se hlavně na trénování a na sebe. O tom to je, ne koukat přes rameno, co dělají ostatní.“

Rytmus se na konci setkání tváří v tvář pousmál tomu, že jste mrkl.

„To mi připadá vtipný, no. Mrknul… Protože já nosím čočky. Nevyndám si je z očí třeba půl roku. Takže mrkám poměrně často. Nevím no, jestli si myslí, že se bojím, protože jsem mrknul, tak nevím no… Já jsem stál proti stovce chuligánů z Brna, a taky jsem mrknul. Ale neznamenalo to, že bych se bál. Připadá mi to fakt vtipný.“

A co říkáte na samotnou odezvu vašeho souboje?

„Super, že je kolem toho takový mediální humbuk. To je fajn… Sorry, že se vrátím k tomu mrknutí, ale já mu třeba vidím v očích strach. Já to na lidech poznám.“

Vážně?

„Já jsem se tolikrát s někým popral, i na ulici. A díval jsem se těm lidem do očí. Na lidech poznáte buď válečníka, nebo někoho, kdo jde do něčeho, co nezná. To, že já mrknu… No, protože mě pálí hrozně oči. Co s tím mám dělat? To přece nebyla mrkací soutěž. Něco jako: A kdo nemrkne dvě minuty… Myslím, že to vůbec nic neznamená.“

Změnil stare down něco na tom, jak Rymtuse vnímáte?

„Nezměnilo. My jsme ale nikdy nebyli kamarádi. Na kávičky jsme spolu fakt nechodili. Možná jen jednou, když jsme se domlouvali na jednom songu. Kdybych měl mít zápas s někým z naší kapely, třeba s Kapem (Jakub Studený), tak by to bylo divný. Ale taky bych to dokázal.“

Na co se nejvíc těšíte ohledně zápasu?

„Těším se na moment, kdy zazní gong do prvního kola. To jsem vždy miloval na zápase nejvíc. A pak se samozřejmě těším na to, že si po zápase odpočinu. Protože dřu fakt na krev a těším se, že si dám malou pauzu. Určitě budu chodit trénovat dál, ale trochu zpomalím.“

Máte dvě malé děti, vysvětlil jste jim, co se blíží?

„Oni to pořád podle mě nechápou. Říkám jim zápas, zápas, ale ony pořád nevědí, o co jde. Otík je ještě malý, ten asi nepůjde, ale myslím si, že Emma tam bude. I když mi někteří lidé říkají, jestli chce dítě vidět, jak mu někdo mlátí do tatínka. Tak jim říkám, že do mě nikdo mlátit nebude.“

Vědí děti, kdo je Rytmus?

„Je to nezajímá, takže já je s tím neprudím. My koukáme na Mimoně, takže máme jinou zábavu.“

Rytmus: Jdu dokázat nemožné

Máte za sebou svůj vůbec první stare down. Co na to říkáte?

„Tak je to takové jiné, než co jsem zvyklý na UFC. Tam to nebývá v obchodním domě. Připadá mi to, jako bych stál u potravin. Ale jinak jsem si to užil. Bylo to tak, jak jsme se dohodli. Šli jsme se prostě se soupeřem podívat z očí do očí.“

A ten pohled z očí do očí na vás zapůsobil jak? Jaké tam byly emoce?

„Prostě se tak stalo… Nicméně říká se, že by neměl mrknout. Ale Marpo mrkl.“

V tom vidíte nějaké znamení?

„No tak říká se, že by se nemělo mrkat, polykat, nebýt nervózní… Ale nevidím v tom žádné znamení. Budu 27. prosince tak připravený, že si to strašně užiju. A cítím se fakt skvěle.“

Vzhledem k tomu, že ta příprava na zápas byla ve vašem životě něco úplně nového. Myslíte, že to bude i nějaká inspirace pro vaši tvorbu?

„To si nemyslím. Všechno, co dělám, tak se dá říct, že dělám z pozice, že jsem si vše dokázal a jak jsem řekl už mnohokrát, trénuji už třetí rok a chtěl jsem prostě zkusit zápas. Nechtěl jsem vyzkoušet někoho, kdo je průměrný, ale někoho, kdo má mnohem více zkušeností. A to je Marpo. Chtěl jsem prostě někoho, kvůli komu o mně budou všichni pochybovat, že to nedám. Protože já to miluju. To je celé. Nejdu bojovat o žádný pás. Má boxerská kariéra nebude pokračovat dalšími zápasy. Celé se to prostě tak nastavilo.“

Samo?

„I osud to tak chtěl, že jsem se střetl s Petrem Karešem. Ještě měsíc před naším setkáním jsem přitom tvrdil, že nebudu zápasit. Stačí mi jen trénovat. A najednou je 27. prosince zápas. Jediná změna v mém životě je taková, že ve svých čtyřiceti jedna letech, za měsíc mi bude čtyřicet dva, trénuji dvoufázově. Přitom bych mohl už sedět doma a nic nedělat. Ale chystám se na zápas a dávám do toho všechno, jako za mladých časů. Protože se prostě cítím plný síly a miluji, když mám nějaké břemeno, které nedokážu překonat. A to je přesně ten čas, poslední půlrok, kdy se láme psychika, a říkám si, že jsem se strašně hecnul a možná jsem namotivoval nějaké lidi. A jdu dokázat nemožné.“

Jakou máte odezvu od fanoušků ohledně vašeho zápasu?

„Jo jo. I zápasníci mi píšou ‚Bráško, jsi vzor.‘ Že mám prostě nastavenou hlavu tak, že si plním své mety a výzvy. A tak to má být. Miluji v životě progres. Nemám rád, když se jen sedí doma a říká, kdybych mohl tohle a tamto udělat… Mám rád, když se činy činí. Na tom je založena podstata mého života.“

