Setkání Marpa a Rytmuse ve velkém stylu. Vémola slíbil galavečer století

Stare down, neboli setkání tváří v tvář hlavních aktérů akce Marpo vs. Rytmus, měl výjimečnou atmosféru. Několikasethlavý dav diváků zaplnil veškerý prostor, odkud bylo alespoň trochu vidět na pódium. Každému, kdo byl na místě, muselo být jasné, že událost, která se uskuteční 27. prosince je něčím, co tu ještě nebylo.

Oba bojovníci a showmani v jedné osobě se ale zjevně nechtěli pouštět do žádných velkých hádek. A na nepříjemné otázky reagovali s humorem.

„Máme spolu snad chodit na kávičky?“ odvětil pobaveně Patrik „Rytmus“ Vrbovský na dotaz, zda je pravdou, že se doposud svému soupeři vyhýbal.

„Má pravdu, proč bychom se setkávali? Ale měli jsme být spolu asi na dvou akcích, kam nedorazil. Kávu si dáme 28. prosince,“ reagoval Otakar Petřina.

Marpo také prozradil, že příprava na zápas je pro něj velmi náročná. „Mám děti na střídačku, do toho jezdíme fůru koncertů. Trenuju v rámci toho, kolik může tělo unést. Myslím, že jdu určitě na hranu možností.“

Kdo komu namlátí v O2 areně?! Marpo s Rytmusem se špičkovali před galavečerem XFN

Rytmus připomněl, jak vlastně vznikl nejsledovanější duel historie. Nabídku mu dal promotér XFN Petr Kareš. Slovenský rapper se tou dobou věnoval boxu třetím rokem. Kareš se ho zeptal, zda by si nechtěl zkusit skutečný zápas. „Řekl mi nějaké jméno, které si nepamatuji, ale vím, že to byl nějaký neznámý boxer. A já mu řekl, dejme Marpa. Na to mi odvětil ‚Ale on je dobrý.‘ Řekl jsem, nevadí, je to meta, pojďme do toho. Je mi čtyřicet jedna let, dvoufázově trénuji a chci si splnit sen.“ Po slovech legendy slovenské hudební branže se ozval silný potlesk publika.

Veliké napětí bylo cítit mezi aktéry hlavní MMA bitvy akce XFN 15, Patrikem Kinclem a Petrem „Pínem“ Ondrušem. Ti spolu budou na galavečeru bojovat o odvetu s Karlosem Vémolou, který byl také jedním z hostů tiskové konference.

„Kdyby se Kinclovi náhodou podařilo dostat přes Pína, tak dostane příští rok namláceno,“ řekl rázně český Terminátor.

„Patrik se ale k tobě nedostane,“ doplnil Ondruš Vémola. Kincl však na jejich slova odmítl reagovat.

Poslední otázka na tiskové konferenci se týkala Vánoc, protože akce XFN 15 se uskuteční tři dny po Štědrém večeru. Na kolik tedy zasáhne aktérům velkolepý galavečer do vánočních oslav?

„Spíš je otázka, jak to bude po zápase, komu to zasáhne do Silvestra,“ reagoval v žertu Marpo.

Kincl, Ondruš i promotér Kareš odvětili shodně, že budou slavit až den po akci. „Pro mě budou Vánoce 27., protože to bude oslava bojových sportů. Galavečer století!“ zněla Vémolova odpověď. Rytmus se jen usmál a řekl: „Já mám Vánoce každý den.“