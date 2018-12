Přesun šest dní před akcí! UFC jde z Vegas do LA kvůli dopingu hvězdy | iSport.cz

Jednatřicetiletý Jones měl už několikrát problémy se zakázanými látkami, i jeho poslední zápas, který v létě roku 2017 vyhrál, byl kvůli pozitivnímu testu na turinabol zapsán jako boj bez vítěze. Nevadská sportovní komise, která má pod dohledem i akce UFC v Las Vegas, v průběhu zkoumání Jonesových testů za posledních 18 měsíců narazila na anomálie, kvůli kterým ho předvolává k slyšení. To se ale bude konat až v lednu, na prosincové kartě tak "Bones" nemůže vystoupit. Tedy alespoň ne ve státě Nevada...

UFC se 23. prosince, šest dní před akcí, odhodlala k radikálnímu kroku a celou kartu přesunula do jiného státu. Souboj Jonese s rivalem Alexandrem Gustafssonem, titulovou obhajobu Cris Cyborg, či první zápas legendárního BJ Penna po roce a půl nově bude hostit aréna The Forum v kalifornském městě Inglewood, které náleží k Los Angeles. Sportovní komise v Kalifornii totiž Jonesovi i přes prohřešek, kterým jsou zřejmě pozůstatky zakázaných látek z předchozích testů, dovolí startovat.

Takovýhle rychlý přesun je téměř nevídaná věc, kterou UFC musela řešit naposledy v roce 1997. Její dvanáctý turnaj se tehdy kvůli politickým tahanicím přesunul z Buffala do Oregonu, kde byl promptně zakázán, a nakonec skončil v malém městě Dothan ve státě Alabama.

"Dostali jsme vyjádření od tří různých vědců, od ředitele laboratoře v Salt Lake City, a všichni nám řekli, že nejde o žádný nový nález," vyjádřil se k Jonesově situaci Andy Foster ze sportovní komise státu Kalfornie. "Není to nová věc, ale něco, za co už byl potrestán. Už kvůli tomu měl zákaz. Jones už stačil o víkendu dorazit do Kalifornie, nechal se tu testovat, a výsledky toho testu byly negativní. Je to čistý sportovec," ujistil.

Ne všichni jsou ale s přesunem či tímto vysvětlením úplně spokojeni. Tradičně hodně nahlas se ozval Daniel Cormier, aktuálně držící opasky pro šampiona těžké i polotěžké váhové kategorie. Jonesův velký rival, který proti němu utrpěl jedinou porážku své profesionální kariéry, se na Twitteru zaměřil na Andyho Fostera, viceprezidenta UFC starajícího se o zdravotní stav bojovníků Jeffa Novitzkého, americkou protidopingovou agenturu USADA a vyjádření Jonese, který se hájil slovy, že pozůstatek turinabolu v jeho oběhu je jako "špetka soli hozená do olympijského plaveckého bazénu." A všechny je nazval jedním velkým vtipem.

"Můžeš brát třeba raketové palivo, stejně tě ukončím," nenechal se zviklat Jonesův soupeř Alexander Gustafsson. Tomu by výhra konečně přisoudila titul šampiona polotěžké váhy, který mu v UFC tolik let uniká.

"USADA je jeden velký vtip. Stopové množství nálezu z loňska zapříčinilo pozitivní test? UFC musí přesunout celou kartu z Vegas do LA kvůli tomu, že nevadská komise má do ledna "dovolenou"? Jasně. Na tom není nic divného," rýpl si sarkasticky Brendan Schaub, aktuálně moderátor a stand-up komik, ale zároveň bývalý MMA bojovník se zkušenostmi z UFC a bilancí 10-5.

Zřejmě jediný, kdo bere kontroverzní stěhování s humorem, je Michael Chiesa, který se na hlavní kartě UFC 232 má utkat s Carlosem Conditem. Na Twitter nahrál video, jak ve svém AirBNB v Las Vegas vesele tančí na písničku Biggieho Smallse s názvem Back to Cali, tedy "zpátky do Kalifornie."