Pudilová o soupeřce pro UFC: Je taky průkopnicí, mám v plánu ji seřezat

Co říkáte na svou soupeřku?

„Je to dobrá zápasnice. Stoprocentně mě od prvních sekund bude chtít dostat na zem a nebude se mnou chtít boxovat. Pokud se nemýlím, což je nepravděpodobné. Zatím všechny zápasy, které jsem viděla, dokázala dostat své soupeřky na zem, takže mě tam nedostane. (směje se)“

Vy se ovšem ani na té zemi neztratíte, sama už dlouhé roky přece trénujete judo i zápas…

„Tak pokud bych zaútočila hned po takedownu (strhu na zem), věřím, že ji shodím. Nejsem si ale jistá, že to budu chtít udělat. Ale uvidíme, jak to bude vypadat v zápase.“

Carmoucheová naposledy bojovala v lednu, vy v srpnu. Mohla by být její dlouhá pauza vaší výhodou?

„Úplně výhoda to asi nebude. Bojovníci, kteří takhle dlouho nezápasí, se pak často vrací hladovější. Je otázka, jestli nebyla zraněná, ale nic takového jsem nenašla, takže vlastně ani nevím, proč nezápasila.“

Víte už, v jakém čase budete zápasit? Jestli v hlavním programu večera, nebo znovu v rámci předzápasů?

„Doufám, že budu zápasit v tom hlavním programu. Přijmout takhle těžkou soupeřku a zápasit někde nízko? To by se mi teda moc nelíbilo.“

Světoví fanoušci si vás do své paměti zapsali zejména tvrdým bojem s Irenou Aldanovou. Mohou tedy i v únoru očekávat podobnou řež?

„Je to věc, kterou mám stoprocentně v plánu. Budu to mít ale těžký, protože se mě bude pořád pokoušet dostat na zem, čímž mě bude chtít hodně brzdit. To jí nesmím dovolit.“

Jak se vůbec na samotný zápas těšíte?

„Kdybych věděla, že ho vyhraju, těšila bych se na něj hodně.“ (směje se)

A věříte, že vyhrajete?

„Bude záležet, v jakém stavu tam dorazím.“

Přestoupila jste do nižší váhy, než jste byla dosud zvyklá. Prozradíte, proč jste se pro to rozhodla?

„Myslím si, že mám v muší váze lepší příležitosti. Je to vidět už na tomhle zápase, kdy jsem hned dostala takhle vysoko nasazenou soupeřku. V UFC je šestá nejlepší a v tapology žebříčku dokonce třetí. Je to mazec.“

Kolik do muší váhy vůbec musíte shodit?

„Ode dneška? Deset kilo.“

Carmoucheová byla společně s Rondou Rouseyovou vůbec první zápasnicí, která se představila v UFC. Jak se díváte na tohle?

„To se mi právě hrozně líbí. Jsem totiž taková česká průkopnice ženského MMA a ona světová. (směje se) Je ale o deset let starší, než já, je jí 34 let, takže na to měla víc času.“

Takže u vás bude platit heslo Mládí vpřed?

„Přesně to je moje motto. Mládí je moje největší výhoda.“

Plánujete vyrazit na nějaký tréninkový kemp?

„Kemp budeme mít asi v Německu. Dostali jsme nabídky jet do Holandska i na několik vzdálenějších míst, ale to nechci. Trochu mám strach, že kdybych změnila prostředí, dostala bych po návratu nějakou angínu nebo chřipku. Bude lepší trénovat tady v Evropě a hlídat si hlavně zdraví.“

Slibujete si z tohoto zápasu zisk větší popularity u zahraničních fanoušků?

„Myslím si, že by mě tahle výhra hodně vystřelila. Ona byla dobrá i v bantamové váze.“