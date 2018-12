Slovenský SUPERbojovník Buchinger: Nejprve chci pás XFN, pak do UFC | iSport.cz

Ivan Buchinger chce pás šampiona XFN a pak do UFC • Michal Beránek (deník Sport)

Byl šampionem prestižní organizace M1 Global a bojoval i s nejslavnějším zápasníkem MMA Conorem McGregorem. Na akci Marpo vs. Rytmus bude Ivan Buchinger bojovat o pás organizace XFN. U té také podepsal smlouvu na dalších deset zápasů. Přiznává ale, že další metou pro něj bude UFC, nejslavnější liga světa, od které už kdysi nabídku dostal. Teď už by však na pozvání do amerického gigantu kývl.