Slavný moderátor UFC v Praze! Vydělal miliardy, fanoušky bere jeho hláška | iSport.cz

„Veliká ikona. Nedokážu si představit UFC bez Buffera,“ říká Patrik Kincl, jeden z nejlepších českých zápasníků. „Zažil jsem ho naživo dvakrát, když jsem byl na turnajích v Americe, a to jakou on tam má prestiž a reputaci je masakr. Je vidět, že spousta lidí čeká na jeho vyhlašování. Je to opravdu zážitek.“

Sledovat Buffera, když ohlašuje nastupující bojovníky, je skutečně samo o sobě zážitkem. Vystoupení má propracované do sebemenších detailů. Když vstoupí do klece, působí velmi uvolněně.

Několikrát se zhluboka nadechne a vydechne. Jakmile však slyší povel režie do sluchátka, nakráčí rázně do středu kolbiště a rozjede svou show. Oba bijce představí silným hlasem a prudkými pohyby. Má dokonce ochrannou známku na pověstnou otočku o 180 stupňů, takzvanou „Buffer 180“, kterou předvádí při představování zápasníků hlavního duelu.

„Dokáže neuvěřitelně upoutat, dá tomu něco navíc. Z televize to člověk ani tolik nevnímá, ale já měl husí kůži, když jsem jeho vyhlašování zažil na místě,“ dodává Kincl.

Fanoušci Bufferovy scénáře znají tak dokonale, že odříkávají slovní obraty společně s ním. A při legendární hlášce „It’s time!“ se dostávají tisícihlavé davy do varu. Čím víc se večer blíží ke konci, tím víc hvězdný moderátor přidává na intenzitě. Občas až připomíná pohybové kreace Elvise Presleyho, jenž se inspiroval v trénincích karate.

Mimochodem Buffer je dobře znalý bojových sportů. Věnoval se umění Tang Soo Do, v němž získal černý pás druhého stupně. Také byl nadšeným kickboxerem. Ve dvaatřiceti se ale musel lásky k zápasení vzdát po druhém otřesu mozku.

Ve stejném období se poprvé setkal s o 21 let starším nevlastním bratrem Michaelem, jenž je vůbec nejslavnějším konferenciérem zejména boxerských akcí. Sláva sebou samozřejmě nese i veliké zisky. Zatímco starší Michael stihl za svou kariéru nastřádat majetek ve výši 400 milionů dolarů (přes 9 miliard korun), Bruce si v kleci zatím vykřičel čtvrtinu, tedy 100 milionů dolarů (cca 2,3 miliardy korun).

Populární moderátor z oktagonu nastavil laťku všem ostatním uvaděčům MMA galavečerů neskutečně vysoko. Podle všeho nebude vždy skvěle oblečený gentleman, který vejde do klece a „vybuchne“, hned tak překonán.