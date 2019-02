Další hvězda opouští XFN. Bohužel mi dluží, řekl Dvořák | iSport.cz

Problémy v XFN vyšly najevo na začátku února, když zřejmě největší tvář celé společnosti změnila dres. Karlos "Terminátor" Vémola přešel do konkurenční OKTAGON MMA a několikrát otevřeně hovořil o tom, že jeho bývalý zaměstnavatel neplní podmínky.

Podobná situace, zdá se, dohnala ke konci i Davida Dvořáka, českou jedničku v muší váze. "Dnešním dnem jsem oficiálně ukončil moji spolupráci s organiací XFN. Bohužel, věc došla tak daleko, že si nemohu dovolit čekat do května, kdy mi končí smlouva, a musel jsem věc rešit tak, abych mohl v souladu se zákonem ČR odstoupit," napsal na Facebook úspěšný bojovník reprezentující královéhradeckou All Sports Academy.

"Bohužel mi XFN dluží značnou část peněz ze zápasů a provizí, o které jsem je mnohokrát prosil a psal jim. Pro mě je každá koruna do přípravy nesmírně důležitá, a tato částka byla pro mě natolik velká, že jsem nedostal jinou možnost a byl jsem nucen odstoupit od smlouvy," vysvětlil dál.

V XFN se Dvořák představil naposledy na galavečeru Marpo vs. Rytmus v O2 areně, na TKO v prvním kole porazil Zaku Fatullazadeho z Ukrajiny a připsal si jedenáctý triumf v řadě. Příští boj už zažije někde jinde.

"Chtěl jsem titul XFN a rozloučit se ve velkém doma a pak dělat čest naší malé zemi někde ve světě. Bohužel komunikace s XFN vše jen oddalovala a oddalovala a nešlo se na ničem domluvit," pokračoval Dvořák. "Špatných věcí je v XFN mnoho, ale třeba je tyto všechny události namotivují správným směrem dělat dobře svoji práci. O to víc mě to mrzí, protože jsem v XFN poznal mnoho dobrých lidi, které mám rád a věřím, že se jim bude nadále dařit a upřímně jim to přeji," dodal a omluvil se fanouškům, kterým slíbil, že o své budoucnosti bude mít jasno v lednu.

Dvořák měl na stole nabídku zápasit na pražském galavečeru UFC, tu ale musel odmítnout. Podle svých slov jako zástupce muší váhy ještě nebyl připravený na přesun o kategorii výše, tedy do váhy bantamové. Vzhledem k jeho výkonům a dlouhé šňůře výher ale zřejmě na nabídky, ať už odkudkoli, nebude čekat dlouho.